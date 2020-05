Madagascar: Événement - Les musiciens communient à travers « Jazz Day 2.0 »

Un élan de solidarité sans précédent, exclusif et fraternel. Ainsi s'est illustré le dynamisme des jazzmmen et jazzwomen nationaux pour la célébration de la Journée internationale du jazz.

Mélodieux, harmonieux et par-dessus tout confirmant cette unité exceptionnelle qui anime tous les musiciens de jazz. La célébration de la Journée internationale du jazz, plus communément appelé le « Jazz day » par les afficionados du genre, s'est affirmée comme étant des plus agréables cette année. Malgré les contraintes du confinement dû à la pandémie du Covid-19, mais surtout à l'interdiction encore effective de toute forme de rassemblements publiques et populaires, l'événement a pleinement su se tenir en s'adaptant brillamment à ce que lui proposait en terme de visibilité les réseaux sociaux.

Avec comme fer de lance de cette célébration le comité d'organisation du festival international Madajazzcar, le « Jazz day » qui s'est ainsi représenté exclusivement d'une manière virtuelle via facebook, a définitivement rassemblé du beau monde tout au long de la journée du jeudi. Le rendez-vous a ainsi suscité l'engouement de tous les jazzmen et jazzwomen de toutes les générations à proposer depuis chez eux une partition exclusive, une composition inédite ou une interprétation unique de ce genre populaire et éclectique qu'est le jazz.

L'une des premières à avoir été au taquet, Fanja Andriamanantena, auteure et compositrice de renom, salue la passion, la patience ainsi que la créativité de tous les musiciens de jazz nationaux. « Tenez bon ! Je suis pleinement fière de vous tous, de nous tous. Ne perdons pas espoir et laissons la musique nous raviver ! », confie-t-elle, tout en lançant un appel au gouvernement pour le soutien des artistes et de leur famille, lesquels sont également victimes de cette pandémie.

Mélodieux

À travers les hashtags « #jazzday » ou « #jazzdayathome », entre autres, les internautes ont tous pu suivre pleinement la célébration de la Journée internationale du jazz, ce 30 avril. Même très tôt dans la matinée, on a pris du plaisir en parcourant facebook pour découvrir et apprécier les diverses prestations d'artistes exceptionnels. De tous âges et de tous horizons, ils ont littéralement saturés la Toile de leurs mélodies.

Parmi le florilège d'artistes qui ont égayé cet événement, l'illustre prodige qu'est Silo a gâté ses inconditionnels avec une nouvelle composition. Au piano, il a surpris en présentant « Neny kely vaovao », un titre teinté d'émotion qui chante l'amour maternelle. Originaire d'Alaotra-Mangoro, le bassiste Nully Ratomosoa a enchanté par sa ferveur. Parmi les atouts charme de la scène jazz nationale, Anaa Sisters a interprété « Moon river » du compositeur Henri Mancini, tandis que Joëlle Claude a repris « Famindratanora » de Naka Rabemanantsoa à sa sauce.

Représentant une nouvelle génération passionnée, Joro Rakotozafiarison, Anjara Rakotozafiarison, Andry Michael Randriantseva ou encore Njaka Rakotonirainy se sont plus à transcender le public mélomane de diverses interprétations des plus grands standards du jazz, ainsi que des compositions inédites. Jonglant généralement entre le « bà-gasy » et le jazz classique, ils ont chacun su retranscrire gaieté et convivialité à chaque vidéo.