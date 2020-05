Madagascar: Le paludisme frappe fort le Sud-Est

Pendant que l'Etat concentre son énergie dans la lutte contre la propagation du coronavirus, qui n'a fait, jusqu'ici, que peu de victimes à Madagascar, dans les zones enclavées et les plus reculées, les victimes du paludisme sont comptées par milliers. « J'ai la tête qui tourne et je n'arrête pas de vomir », témoigne une malade hospitalisée dans un centre hospitalier de Vondrozo, au micro d'un journaliste de la Télévision nationale. Elle avoue à ce journaliste, qu'elle ne dort pas dans une moustiquaire.

Dans ce district de Vondrozo, quatorze mille cas sont recensés depuis le début de l'année, dix cas de décès sont répertoriés dans les centres de santé. Les décès communautaires ne sont pas comptabilisés.

Neuf districts au Sud de l'île sont fortement touchés par cette maladie causée par la piqûre de moustiques. Befotaka, Bekily, Betroka, Iakora, Ikalamavony, Ivohibe, Manja, Marolambo et Vondrozo. Le ministère de la Santé publique rapporte plus de trois cent mille cas et quatre cent décès, au premier trimestre de l'année. Le Sud-Est enregistrerait quatre vingt treize mille cas.

Un spécialiste du paludisme n'est pas étonné de cette recrudescence du paludisme. «Les moustiquaires imprégnées d'insecticides (MID) deviennent inefficaces, au bout de 3 ans. Celles qui sont utilisées, en ce moment, ont été distribuées en 2018. C'est normal, alors, qu'il y a une recrudescence du paludisme. Cela se reproduit à chaque fin de vie des MID», indique-t-il.

Devant ces centaines de milliers de victimes, l'Etat décide de déployer de l'énergie pour diminuer les cas du paludisme. Une délégation conduite par le Premier ministre Christian Ntsay a effectué une descente à Vondrozo et à Iakora, les districts les plus touchés. Des tests de diagnostic seront réalisés, les centres de santé seront approvisionnés en médicaments, les agents communautaires sont mobilisés pour la surveillance épidémiologique.