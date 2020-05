Madagascar: Rugby / Betsiboka - Formation des arbitres et profs d'EPS à Maevatanana

Les formations se poursuivent dans les régions. Après la formation des techniciens de l'ovale dans la ligue d'Antsinanana au début du confinement, puis le lancement cette semaine des différentes formations en ligne, les techniciens du Malagasy Rugby viennent d'animer des stages dans la région de Betsiboka, une région non-confinée.

Deux villes de la région ont pu bénéficier du stage. Huit arbitres ont suivi la formation sur l'arbitrage de touche. Le stage a été dirigé par le président de la commission centrale des arbitres, Johnson Aimé Rakotomalala du 19 au 21 avril à Maevatanana.

Puis, six professeurs d'éducation physique et sportive (EPS) des écoles primaires publiques et collèges d'enseignement général d'Andriba ont, eux aussi, eu leur part. Cette deuxième formation a été, pour sa part, animée par le conseiller technique régional de la ligue de Betsiboka.

De passage dans cette région pour évaluer les formateurs locaux, le directeur technique national, Antsoniandro Randrianorosoa a assisté à ces formations. «Je suis impressionné par la motivation des techniciens locaux surtout les profs d'EPS. Ils ont même demandé plus de formations sur le rugby scolaire », relate le DTN. «Cette ligue compte trois clubs et ses arbitres peuvent maintenant faire des pratiques en officiant des tournois locaux. Plus tard, ils pourront suivre d'autres stages pour devenir arbitre central niveau I », poursuit-il.

Le staff technique de la fédération n'attend plus que le déconfinement pour pouvoir poursuivre les formations dans les régions.