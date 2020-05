Madagascar: Grand poetry slam - La coupe du monde du slam en live

Conan défendra les couleurs malgaches

Car rien n'arrête la poésie! Malgré la situation corsée des déplacements, la 14e coupe du monde du slam aura bel et bien lieu

Du 18 au 24 mai, 23 pays seront représentés sur la plateforme virtuelle du Grand poetry slam. Madagascar, représenté par Conan, se retrouvera dans le même pool que la France, la Norvège et la Côte d'Ivoire, plus précisément lors du round 3, le mercredi 20 mai à partir de 20h30, heure locale. Pendant six jours, les poètes et amoureux des mots du monde entier vibreront autour de l'évènement.

Evidemment, les poètes malagasy seront derrière Conan dans cette compétition de grande envergure. Pour cette année, c'est Conan, Zafimahaleo Jerry Benson à l'état-civil, qui défendra les couleurs malagasy. Le jeune homme est le grand gagnant dans la catégorie individuelle lors du slam national 2019. Conan, s'est fait un nom tout en sortant de l'ombre de son champion de frère Benson. Formant un véritable duo de choc, ils ont dû se séparer lors d'un changement de règlement lors d'un tournoi en 2009. Depuis, le jeune homme cherche sa voie en rendant hommage à son défunt père. Héritant du talent de ce dernier, il adopte le même nom de scène et se fraye un chemin parmi les poètes slameurs malagasy. Militant et engagé, il fait de ses mots son arme avec une plume bien forgée en dépit de son jeune âge. Dans son cas, le fait que le talent et les dons innés n'ont pas besoin d'attendre les années de maturité pour s'exprimer.

A savoir que le grand poetry slam est un tournoi qui réunit plusieurs poètes déclamant leurs textes sur plusieurs rounds. Depuis 15 ans, ce grand festival de poésie populaire international rassemble un grand monde à Paris, dans le quartier de Belleville. Exceptionnellement, cette année, le festival se passera sur la toile, mais toujours avec une riche programmation. Entre les yoga & poésie, slam du cris, Ero Slam, slam à femme... les passionnés auront de quoi faire pour toute une semaine. Une vingtaine de poètes venus du monde entier y participent. Du Canada au Japon, de même que L'Angleterre, l'Espagne, l'Afrique du Sud ,et bien sûr Madagascar...