Madagascar: Équipementier des Barea - Nike souhaite proposer une offre

La donne risque de changer si la FMF se donne la peine de revoir sa copie en ce qui concerne l'appel d'offre à polémique qu'elle a déjà lancé

Le souhait des Barea d'avoir la possibilité d'être équipés par une grande marque sera-t-il exaucé. L'espoir est de mise avec cette intention de Nike d'être dans la course. Et ce , à travers une lettre que Shervin Picart son manager commercial a adressée à Patrick Pisal Hamida, Administrateur Directeur Général de Telma, sponsor officiel de la Fédération Malgache de Football (FMF).

Plus attractive. Lettre que ce dernier a déjà remis au Comité Exécutif de la FMF et dans laquelle Shervin Picart écrit notamment : « Nous vous confirmons enfin notre volonté de soumettre rapidement avec votre appui, une offre encore plus attractive pour équiper l'équipe nationale de Madagascar - ainsi que tous leurs formidables supporters - et qu'ensemble, les BAREA, NIKE, BDI et TELMA hissent encore plus haut le drapeau malagasy au sein du football mondial », écrit notamment ce responsable de Nike qui revient ainsi à la charge après avoir été écarté à deux reprises. La première fois, lors de la CAN 2019 et la deuxième dans le cadre de l'appel d'offre lancé par la FMF.

Shervin Picart le rappelle dans sa lettre. « Comme vous devez vous en souvenir dans la mesure où TELMA y a activement participé, un appel d'offres a été lancé, il y a plus d'un an, pour la sélection d'un équipementier en vue de la préparation et la participation des BAREA, l'équipe nationale malagasy de football, à la compétition CAN 2019. Souhaitant accompagner les BAREA dans cette première participation historique à la CAN 2019, NIKE avait participé à cet appel d'offres, via BDI son distributeur exclusif pour la République de Madagascar, à l'issue duquel nous figurions dans la short-list des trois meilleurs soumissionnaires. Néanmoins, nous avions appris - avec regret - la décision du Comité d'Organisation de l'époque de ne pas considérer cet appel d'offres et de retenir un nouvel équipementier à l'issue d'une procédure de gré à gré ».

Parcours remarquable. Malgré cela, Nike ne veut apparemment pas abandonner « Nous avons néanmoins suivi de près le parcours remarquable des BAREA, et nous tenons également à vous féliciter car vous avez su fédérer un club de partenaires autour de l'équipe nationale et ainsi contribuer à cette belle aventure collective malagasy. Nous avons récemment appris le lancement d'un appel d'offres, en vue de la sélection d'un équipement, par la Fédération Malagasy de Football, pour la prochaine CAN.

Néanmoins, à notre grand étonnement, il ne nous a pas été donné l'opportunité d'y prendre part. Nous réitérons auprès de vous la volonté de NIKE, volonté encore plus grande aujourd'hui, d'équiper les BAREA. Nous espérons avoir une chance de soumettre notre offre et devenir le prochain équipementier des BAREA. Nous tenons à souligner que nous avions apprécié le professionnalisme dont avait fait preuve l'équipe de TELMA lors de l'organisation de l'appel d'offres pour la CAN 2019, et espérons que NIKE pourra accompagner les BAREA pour de longues années, à l'instar de TELMA, partenaire historique et supporter n°1 du Football Malagasy ».

Nike aura-t-il la possibilité de figurer parmi les concurrents à cette course pour le statut d'équipementier des Barea ? La balle est entre les mains de la FMF qui, rappelons-le, a déjà lancé un appel d'offres restreint, lequel a provoqué le tollé général du milieu footballistique. Pour ne citer que le Capitaine des Barea, Abel Anicet lui-même qui, dans son compte facebook, avait récemment exprimé le souhait des joueurs d'être équipés par des acteurs majeurs du football mondial.

Un souhait partagé par les fans des Barea, mais qui risque cependant de ne pas être exaucé si la FMF s'entête à maintenir l'actuel appel d'offres où figurent les grands noms comme Nike, Adidas et Puma. Mais un appel d'offres qui semble être taillé sur mesure en faveur d'un nouveau venu, qui jusqu'ici n'a fourni aucune preuve sur sa capacité à fournir des équipements à une équipe nationale qui figure désormais parmi le gratin du football africain.