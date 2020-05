Madagascar: Etat d'urgence sanitaire - Vers une troisième prolongation et un déconfinement plus élargi

Le président de la République doit faire montre de fermeté et d'autorité par rapport à l'application des mesures de déconfinement

Proclamé pour la première fois le 21 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire devait être prolongé à deux reprises, le 04 avril puis le 17 avril.

Jamais deux sans trois. La seconde prolongation décrétée le 17 avril dernier prend fin de plein droit aujourd'hui. A l'issue du conseil des ministres prévue normalement ce samedi 02 mai, il faut s'attendre à une troisième prorogation de l'état d'urgence sanitaire. « La durée de la situation d'urgence est de 15 jours », selon la loi relative aux situations d'exception qui permet les prolongations « par période ne pouvant pas excéder chacune la période initiale ».

16 mai. La situation d'exception pourrait être alors prolongée jusqu'au samedi 16 mai. « A moins qu'il n'y soit mis fin avant, par décret pris en conseil des ministres ». Pour l'instant, on n'en est pas encore là. En dépit de l'absence de cas de décès et l'augmentation du nombre de malades guéris du coronavirus, le pays n'est pas encore sorti de l'ornière. « Tsy afaka misioka isika fa mbola tsy tafavoaka ny ala », ne cesse de répéter le président de la République dont l'intervention est fort attendue demain soir.

Par silence. Ce sera l'occasion pour le chef de l'Etat de faire notamment le point sur le Covid-Organics et l'utilisation des « arovava » tout en dressant le bilan de la situation ... d'exception qui « confère au président de la République des pouvoirs spéciaux nécessités par les circonstances pour lesquelles, elle a été proclamée et met à sa disposition tous les moyens civils et militaires susceptibles d'être mis en œuvre à cet effet ». Comme il l'a déjà fait précédemment, le chef de guerre contre le coronavirus va certainement déléguer au Premier ministre qui travaille « par silence » certains de ses pouvoirs. En l'occurrence, le contrôle de la circulation des personnes et des véhicules, le contrôle du ravitaillement et le contrôle des armes.

Attentes. On attend surtout du locataire d'Iavoloha, les nouvelles mesures de déconfinement partiel mais qui pourraient être élargies (sans être totales) à d'autres secteurs dont l'horaire de travail et/ou d'ouverture ont de fortes chances d'être étendus, mais qui doivent être fermement respectés. Pour ne citer que l'Enseignement où les élèves autres que ceux en classe d'examen, se posent des questions par rapport à la date de la reprise du chemin de l'école. Même interrogation pour les universitaires confinés dans les campus. Se trouve aussi dans l'attente, le secteur des Transports, en particulier les taxi-brousse régionaux et nationaux qui sont à l'arrêt depuis des semaines. Sans oublier les avions qui sont cloués au sol à cause de la suspension des vols internationaux transportant des passagers. Les compagnies aériennes sont dans l'attente du « take off » du Président de la République pour reprendre leur envol, quand bien même le Covid-19 serait arrivé par ... avion.