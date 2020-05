Sénégal: Kédougou / Coupures intempestives d'eau et d'électricité - Le Conseil départemental de la jeunesse crie son ras-le-bol

La matinée de jeudi a été marquée par des échauffourées entre les forces de l'ordre de Kédougou et la jeunesse de ladite région. Et pour cause, des coupures intempestives d'eau et d'électricité qui finissent par agacer plus d'un.

Derrière leur leader Ousmane Mamadou Soumaré, les jeunes ont observé un sit-in devant les locaux de la Senelec de Kédougou avant d'être dispersés par les limiers par des jets de gaz lacrymogènes. Sidéré par ces délestages récurrents, le président du Conseil départemental de la jeunesse M. Soumaré menace «de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait d'ici une semaine ».

Ces incidents surviennent dans un contexte particulier où les regroupements de personnes sont interdits à cause du Covid-19 qui sévit mais aussi et surtout en ce mois béni de Ramadan où les températures avoisinent les 40° C. Dans une séance d'explication, le président du Conseil départemental de la jeunesse de Kédougou renseigne tout d'abord que «les populations ne boivent plus d'eau potable, elles se ruent vers des sources d'eau peu recommandées qui pourraient altérer leur santé. Cela est dû à un réseau de distribution qui ne fournit qu'une infime partie de la population, laissant en rade la plus grande partie sans le précieux liquide». Et M. Soumaré de poursuivre : «s'agissant de l'électricité, nous constatons que chaque année et à la même période des coupures intempestives d'électricité qui plongent toute la région dans le noir et dans l'insécurité totale. Et cela doit cesser».

Pour sortir de cette torpeur, le leader des manifestants recommande à l'État «la distribution de l'eau grâce à des camions citernes, l'accélération de la mise en œuvre du projet d'Itato (ndlr-localité de la région) en eau potable, l'extension du réseau de distribution de Sen'Eau, la mise sur pied d'une centrale d'électricité avec un débit suffisant, l'extension du réseau de la Senelec, le recours aux énergies renouvelables car à Kédougou, il y a le soleil, l'éclairage public, l'implication des sociétés minières de la région».

Dans un souci de calmer les esprits, le gouverneur de Kédougou M. Saer Ndao qui a fait de ces revendications sa priorité, avait formulé des appels incessants à l'endroit de la jeunesse à plus de retenue car des solutions sont en passe d'être trouvées. Aussi disait-il que «même si la population de Kédougou reste confrontée à cette récurrente problématique, il n'en demeure pas moins que des solutions sont en train d'être trouvées avec l'arrivée du groupe électrogène en attendant les deux autres dans la semaine qui vont nous aider à surmonter ces obstacles».