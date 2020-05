Sénégal: COVID 19 / Bilan du jeudi 30 avril et vendredi 1er mai - 128 cas contacts et 14 cas communautaires, le Sénégal dépasse les 1000 cas

2062 tests réalisés en 48 heures ! Des chiffres qui confirment la volonté affirmée du ministère de la Santé et de l'action sociale à élargir la fourchette des tests de détection de la maladie à Covid 19. Relativement à cette montée en flèche des échantillons testés, le nombre de cas positifs grimpe dans le même sens, soit 142 personnes testés positivement au nouveau coronavirus en 48 heures.

Dans son briefing quotidien sur la situation de l'épidémie au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, par la voix de la directrice générale de la santé, Dr Marie Khémèss Ngom Ndiaye, a indiqué, le jeudi 30 avril, que sur 1161 tests virologiques effectués, 51 sont revenus positifs dont 40 cas contacts suivis par les services sanitaires et 11 cas issus de la transmission communautaire identifiés à Mbao (1), Maristes (1), Touba (8) et un (1) cas à Mbacké. Pour le jour suivant, vendredi 1er avril, le communiqué N°61 du ministère de la santé a renseigné : « sur 901 tests réalisés, 91 sont revenus positifs dont 88 cas contacts suivis et 03 cas communautaires ». Et de préciser au sujet des cas communautaires identifiés : « 01 à Castors, 01 à Darou Minane, et 01 à Saint-Louis ».

Selon le Dr Marie Khémèss Ngom Ndiaye, 2 cas graves sont actuellement en réanimation à l'hôpital Fann et à Principal et 41 patients sont déclarés guéris dont 19 patients à la date du jeudi 30 avril et 22 patients pour le compte de la journée du vendredi 1er mai.

Ainsi, presque deux mois jour pour jour depuis l'enregistrement du cas zéro, le lundi 2 mars 2020, le Sénégal efface la barre des 1000 cas de Covid-19, soit précisément 1024 cas. 356 cas ont été déclarés guéris, 9 décès déplorés et 1 patient évacué. Ce qui fait que 658 patients sont actuellement sous traitement au niveau des différents centres. Au jour du vendredi 1er mai, 33 districts sont touchés sur toute l'entendue du territoire national avec notamment 112 cas issus de la transmission communautaire, 826 cas contacts suivis par les services sanitaires et 86 cas importés. Relevons également que les trois districts les plus touchés par cette épidémie sont dans l'ordre, Dakar Sud avec 146 cas, suivi de Dakar Ouest qui comptabilise à la date d'hier 119 cas et en 3e position, la cité religieuse de Touba qui a enregistré après 61 jours d'épidémie, 114 cas de malade de Covid 19_dont plus d'une dizaine de cas communautaires.

SELON LE MINISTRE ABDOULAYE DIOUF SARR : « Tous les centres de traitement seront dans les normes et les personnels seront protégés »

Sous le feu des critiques après les déclarations du Pr. Moussa Seydi sur le service de réanimation du centre de traitement de Ziguinchor, le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a déclaré le vendredi 1er mai, lors de sa visite à Ziguinchor et à Sédhiou : « tous les centres de traitement des épidémies (Cte) seront aux normes et le personnel médical qu'il soit dans les centres de traitement ou ailleurs sera protégé comme il se doit ». Aussi, il a tenu à saluer le travail remarquable qu'entreprend le personnel de santé. Par ailleurs, Abdoulaye Diouf Sarr a prévu de se rendre au centre hospitalier régional de Tambacounda et un réceptif hôtelier accueille présentement des personnes mises en quarantaine