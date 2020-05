Afrique: COVID-19 - Les dirigeants européens lancent un appel international aux dons

Dans un texte publié le 1er mai, six dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et Angela Merkel, ont annoncé le lancement le 4 mai d'une grande conférence en ligne d'appel de 7,5 milliards d'euros pour « combler le déficit estimé de financement mondial » dans la lutte contre le coronavirus.

La présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula Von der Leyen, et Charles Michel, président du Conseil européen, Giuseppe Conte, président du Conseil de la République italienne, et Erna Solberg, la Première ministre norvégienne, ont également cosigné le texte. « Notre objectif est simple : le 4 mai, nous souhaitons lever, via une grande conférence en ligne d'appel aux dons, un montant initial de 7,5 milliards d'euros (huit milliards de dollars) pour combler le déficit estimé de financement mondial », assurent les dirigeants européens, qui mettent en avant leur « attachement à la coopération internationale » et assurent souhaiter « mener et soutenir la réponse mondiale. Cela pose un défi unique et véritablement mondial ».

Pour lutter contre la pandémie du coronavirus, les dirigeants lancent donc la plateforme Access to Covid-19 Tools. Cette dernière visera à renforcer la coopération mondiale dans la recherche, le développement, l'accès et la distribution équitable du vaccin et d'autres traitements thérapeutiques et diagnostiques vitaux.

Les fonds collectés donneront le coup d'envoi d'une coopération mondiale sans précédent entre les scientifiques et les régulateurs, l'industrie et les gouvernements, les organisations internationales, les fondations et les professionnels de la santé, expliquent-ils, en rappelant leur soutien à l'Organisation mondiale de la santé. La Fondation Bill et Melinda Gates ainsi que le Wellcome Trust, une fondation de médecine dont le siège se trouve à Londres, sont associés à cette initiative.