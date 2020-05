Ile Maurice: Mauriciens bloqués à l'étranger - «Quelle est la mission d'un ambassadeur ?» se demande Aruna Gangoosingh

document

Elle fait partie des centaines de Mauriciens «stranded» dans un pays étranger depuis la fermeture des frontières. Et comme leur réouverture ne fait pas partie des projets immédiats du gouvernement, la situation d'Aruna Gangoosingh n'est pas près de s'améliorer.

La jeune femme, bloquée en Belgique, a tenté par tous les moyens de contacter les autorités pour avoir des informations sur un rapatriement éventuel, en vain. Comme dernier recours, elle a adressé une lettre au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassadeur de Maurice en Belgique pour leur faire part de son désarroi.

Ci dessous la lettre d'Aruna Gangoosingh:

Bonjour Messieurs l'ambassadeur de Maurice et le ministre des Affaires étrangères de la République de l'île Maurice.

Cela fait un moment maintenant que je devais vous faire parvenir cette lettre, mais prise par les aléas d'une vie de confinement à Bruxelles, je m'excuse pour ce retard de communication. Vous comprendrez bien qu'en étant «stranded» financièrement, moralement et médicalement dans un pays étranger, la vie n'est pas tous les jours facile...

Je me suis rendue devant la porte de notre ambassade - qui est symboliquement notre maison à tous. Le drapeau Mauricien flotte fièrement dans cette belle ville de Bruxelles. Bravo à notre gouvernement ! Le bureau est vraiment bien situé, et la façade extérieure est très agréable. J'aurais tant aimé pouvoir mettre mes pieds chez moi, mais bon, Covid-19 oblige, ma maison est fermée.

J'ai pourtant déjà tenté de communiqué avec les services respectifs, c'est-à-dire notre ambassade et le ministère des Affaires étrangères via téléphone, WatsApp, site officiel et mél. La chance et la détermination m'ont permis d'avoir notre personnel diplomatique à pas moins trois reprises au téléphone en un mois et demi. Merci à eux pour ce travail acharné. Merci pour l'écoute et bravo pour leur courage face à cette situation mondiale difficile. Je dois aussi dire que j'ai été un peu surprise de devoir communiquer avec les employés de l'ambassade sur des adresses mél hotmail.com...

Et il n'y a même pas une page Facebook de l'ambassade. Personne n'a les compétences pour en créer une ? Je pourrais éventuellement vous aider, cela se fait en deux clics. Je pourrais même vous aider à créer une maison où nous Mauriciens, nous nous sentirons chez nous. Nous serons accueillis par l'odeur des épices et du thé. Un havre aux couleurs vibrantes de notre pays où l'énergie apaisante et rassurante de notre mère patrie règne.

Je suis arrivée sur le territoire belge le 9 mars dernier. Depuis, mes appels au secours sont restés vains. Même plus de réponse au téléphone. N'avons-nous pas les moyens pour créer un numéro d'urgence ? Nous avons un manque de finance pour le faire ? Peut-être pourrions nous contribuer à l'ouverture de cette hotline ? Ou alors, nous ne sommes pas assez nombreux à être en détresse en Belgique ? La liste des rapatriements est faite et j'ai enfin réussi lors de mon dernier appel à me faire enregistrer même si mon billet est au départ d'Orly.

J'ai demandé à plusieurs reprises à parler à monsieur l'ambassadeur. Je comprends qu'il soit débordé en ce moment, et j'attends toujours. J'aurais aimé savoir quels sont ses prérogatives ? D'ailleurs, cette situation a fait surgir plusieurs interrogations. Quelles sont les limites des pouvoirs d'un ambassadeur ? Quelle est sa fonction ? Sa mission ? Ses obligations ? Car il ne faut pas oublier que l'argent du contribuable y est largement mis à profit. Quand ce n'est pas moi, c'est mon frère Mauricien qui y paie. Pourquoi nous payons ? J'ose espérer que c'est pour garantir la présence du quadricolore dans le monde, pour soutenir la diaspora Mauricienne dans ses démarches administratives et pour partager la culture Mauricienne.

Sinon, quelles sont les qualifications académiques et humaines requises pour être ambassadrice de notre République en Belgique ? Je souhaite de ce pas faire les études et acquérir les qualités nécessaires pour être ambassadrice. Je laisse mon CV à votre disposition car la situation actuelle me fait peur. J'ai peur pour l'image de notre pays : non assistance à citoyens en danger, manque de communication... Je sais que mon cas n'est pas des plus urgents. Cependant je ne pense pas que monsieur l'ambassadeur de Maurice en Belgique soit si débordé qu'il ne puisse m'accorder une oreille ou une lecture !

Je lance un SOS Ambassade de Maurice, SOS Ministère des Affaires étrangères, SOS Monsieur Pravin Jugnauth. Tous mes contacts personnels sont épuisés. Dans un moment aussi pénible, il est urgent de repenser au fonctionnement de notre République et de ne pas oublier qu'il y a des Mauriciens hors de Maurice.

Je reste à la disposition de l'ambassade ou de toute autre autorité qui souhaiterait réagir à ma situation, ne serai-te que pour donner des informations.

United and safe we stand, courage et merci de votre temps Messieurs, Dames.