Congo-Brazzaville: COVID-19 - Plus de 500 masques offerts à l'hôpital pédiatrique Marien-Ngouabi

L'ONG "Femmes sociales" que dirige Vanessa Obambi a doté, le 2 mai, des masques de protection et autre matériel hygiénique au Centre de santé intégré (CSI) et l'hôpital pédiatrique Marien-Ngouabi afin de permettre au personnel soignant de prévenir la propagation de la pandémie.

La première dotation de l'Association Femmes sociales" (AFS), faite à ce CSI depuis que le coronavirus sévit, selon le médecin chef du centre de santé intégré, est composé essentiellement du matériel hygiénique. Il s'agit, entre autres, des sceaux, des cartons d'eau de javel, des savons, des détergents, des désinfectants, des couches à jeter ainsi qu'un lot de plus de cinq cent bavettes.

Ce matériel permettra au personnel des deux structures publiques qui cohabitent de se protéger contre la maladie à coronavirus. Ce virus extrêmement virulent et dangereux qui continue de progresser au Congo avec deux cent vingt-neuf sujets contaminés à ce jour sur l'ensemble du territoire national. « Je suis émue car depuis que la pandémie du Covid-19 s'est déclarée au Congo, personne n'a pensé à l'hôpital pédiatrique Marien-Ngouabi. Ce centre de santé périphérique reçoit beaucoup de patients pour des premiers soins. Nous les examinons et transférons les cas typiques vers les centres les plus appropriés. Parmi eux, il peut y avoir des sujets positifs au Covid-19, mais nous manquons même le minimum pour nous protéger », s'est indignée le Dr Philomène Pinda, chef de centre.

Hormis le don, l'AFS a aussi organisé une opération de désinfection du Commissariat central de la Tsiémé (Kibéliba) à Talangaî. A cet effet, tous les bureaux, postes de garde et geôles ont été pulvérisés, en vue de permettre aux agents de l'ordre de travailler dans la sécurité et aux détenus de passer leur détention dans la quiétude. «Vous êtes sans ignorer que le Covid-19 sévit et que les forces de l'ordre et le personnel médical sont au-devant de la scène. C'est ainsi que nous avons porté notre attention sur le Commissariat central de Kibeliba et le Centre de santé Marien-Ngouabi. Ce n'est qu'un début, nous comptons faire plus le moment venu », a confié la présidente de l'AFS, Vanessa Obambi.