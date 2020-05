Gabon: Le ministre sénégalais de la Santé appelle à un respect plus rigoureux des mesures contre le COVID-19

Dakar, Sénégal — Le ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a appelé samedi à Dakar ses compatriotes à respecter plus rigoureusement les mesures prises par les autorités sanitaires et gouvernementales pour freiner la propagation du coronavirus (COVID-19) dans le pays.

«Seule une application rigoureuse des mesures, tirée d'une grande discipline individuelle et collective, peut nous permettre de vaincre le coronavirus et de mettre fin à ses ravages dans notre société », a-t-il déclaré au cours d'un point de presse quotidien sur l'évolution de la pandémie au niveau national.

Le décompte du jour fait état de 91 nouveaux cas, ce qui porte à 1.115 le nombre total de cas confirmés enregistrés depuis le 2 mars dernier, date de l'apparition de la maladie dans le pays.

Ces nouveaux cas, issus de 1.190 tests, sont composés de 87 cas contacts et de quatre cas de transmission communautaire, c'est-à-dire dont on ignore l'origine.

«Le constat majeur est que l'épidémie ne faiblit pas. En effet, ces 30 derniers jours, le nombre de cas positifs de COVID-19 a plus que quintuplé, passant de 190 cas à 1.024, avec une augmentation des cas dits communautaires», a dit le ministre.

«Si les mesures et les stratégies de riposte jusque-là mises en œuvre par le gouvernement ont permis de garder la situation sous contrôle, la progression de la maladie, qui touche désormais 11 régions sur 14, indique clairement qu'il faut un engagement plus marqué, en particulier des communautés», a-t-il ajouté.

Le ministre a par ailleurs salué l'engagement, le professionnalisme et le courage du personnel médical qui se trouve en première ligne dans la lutte contre la pandémie.

«La dynamique multisectorielle et multi-acteurs est un atout majeur que nous devons préserver et consolider. Elle a permis une collaboration remarquable entre les différents acteurs de l'Etat, des collectivités territoriales, de la société civile et du secteur privé», a affirmé M. Diouf Sarr.

Niger : Evolution favorable de certains indicateurs épidémiologiques de la pandémie du COVID-19

Niamey, Niger (PANA) - Le gouvernement nigérien a relevé, dans un communiqué, «une évolution favorable de certains indicateurs épidémiologiques de la pandémie du COVID-19 » ; ce qui montre que les efforts consentis par les populations pour respecter les mesures prises commencent à produire les effets escomptés.

«Afin de consolider ces signaux favorables, la reconduction de toutes les mesures en vigueur pour deux semaines s'impose, ainsi qu'une attention particulière pour le respect de ces mesures par les populations en général et par les Nigériens qui viennent d'être rapatriés de certains pays voisins », souligne le communiqué.

Le gouvernement estime que si toutefois la tendance à la baisse observée à la date du 30 avril 2020 se maintient et traduit une amélioration irréversible de la situation de la pandémie dans notre pays, « le gouvernement envisage, à partir du 1er juin 2020, la levée progressive de certaines mesures, notamment l'interdiction d'accès aux lieux de culte et la fermeture des établissements d'enseignement.

Selon un dernier bilan établi, vendredi, sur 2967 patients testés, 728 sont déclarés positifs au covid-19 parmi lesquels 217 en cours de traitement, 478 sont sortis guéris et 33 décès.

Il faut noter que sur les 728 personnes déclarées positives 667 sont à Niamey, 25 sont à Zinder, 3 à Maradi, 15 à Tahoua, 12 à Dosso et 04 à Tillabéri, 2 à Agadez et 1 à Diffa.

Selon le gouvernement, toutes les dispositions sont prises pour assurer l'approvisionnement continu en médicaments, en consommables et autres intrants rentrant dans le cadre de la gestion de cette pandémie.