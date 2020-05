Congo-Brazzaville: Communications électroniques - L'ARPCE prône « L'innovation et qualité » comme nouvelle politique

Le nouveau directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), Marc Sakala, a énoncé vendredi sur le site internet de l'institution la nouvelle vision qu'il place dans la valorisation des acquis en y apportant un nouveau souffle sur les priorités de la politique générale de l'Institution.

C'est dans la logique de « changement et d'amélioration dans la continuité » que Marc Sakala veut conduire les destinées de l'ARPCE. Le nouveau directeur général, ancien directeur d'un des sections majeures de l'entreprise, souhaite ne rien trop trancher avec les empreintes laissées par son prédécesseur, Yves Castanou, mais propose deux concepts sur lesquels il juge asseoir un nouvel air de la régulation du secteur des postes et des communications électroniques. « Ces changements se situent au niveau des priorités auxquelles se penchera notre politique générale, "Innovation et qualité", qui est l'émanation de la vision de l'ARPCE que nous estimons patriotique », a souligné dans un éditorial nouvellement placé sur le site officiel de l'agence.

Une politique qui devra, a-t-il précisé, « valoriser nos acquis et focaliser sur les changements transformationnels que nous devons initier afin de permettre à la population congolaise de jouir pleinement du potentiel économique que représentent les deux secteurs stratégiques que nous régulons ».

Pour les prochaines années, l'ARPCE caresse une notre ambition, « allez toujours plus loin » dans ses secteurs de privilège. L'objectif est de tout mettre en œuvre pour « positionner la République du Congo aux premières places de ce prestigieux carré des pays leaders des postes et des communications électroniques ». Si le pari est presque gagné au regard de la place moins alarmante du Congo dans les différentes statistiques africaines, l'enjeu reste de taille car la vitesse des mutations dans les communications électroniques exige de nouvelles compétences et de technologies.