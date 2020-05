Algérie: Coronavirus - 141 cas confirmés et 6 décès en Algérie en 24 heures

Alger — Cent-quarante-et-un (141) cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et six (6) décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre des cas confirmés à 4295 et celui des décès à 459, a indiqué samedi le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar,Les nouveaux décès ont été enregistrés dans les wilayas de Bordj BouArreridj (2), Alger (1), Tipasa (1), Tiaret (1) et Ouargla (1), a précisé M.Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la situation pandémique du Covid-19, ajoutant que le nombre des cas confirmés sont répartis sur les 48 wilayas du pays.

Le nombre des cas guéris a augmenté à 1872, dont 51 durant les dernières 24 heures, a fait savoir M. Fourar.Pour les tranches d'âges, les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 56% du total des cas confirmés au Covid-19, alors que 66% des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus.

M.Fourar a fait également savoir que 26 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas ce samedi, alors que 15 wilayas ont enregistré entre un (1) et 5 cas et 7 autres ont enregistré plus de 5 cas.

Blida, Alger, Tipasa et Bordj Bou Arreridj sont parmi les wilayas qui ont recensé le plus grand nombre de cas durant les dernières 24 heures.Il a indiqué, en outre, que le nombre de cas sous traitement s'élève à 7.305 et comprend 2902 cas confirmés suivant l'analyse du laboratoire et 44403 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 26 patients sont toujours en soins intensifs.

Le même responsable a indiqué que la décision de réduire certaines contraintes du confinement a été prise pour alléger les effets socio-économiques en faveur des citoyens, ajoutant que la lutte contre la propagation de cette pandémie relève du devoir de tous les citoyens et à travers tout le pays, nécessitant le strict respect des règles d'hygiène et de la distanciation dans les marchés et les locaux commerciaux.