Sénégal: Abdou Diallo - Le Franco-Sénégalais va écrire un livre sur ses anecdotes durant sa formation

Abdou Diallo s'est lancé dans l'écriture d'un livre. Le Franco-Sénégalais du Paris Saint-Germain va ainsi replonger dans ses souvenirs et dévoiler ses anecdotes de formation.

Arrivé l'été dernier au PSG contre 32 millions d'euros, Abdou Diallo a vécu une première saison parisienne contrasté, lui qui a été souvent blessé, ne jouant que 22 matches toutes compétitions confondues. S'il appartient aujourd'hui au Paris Saint-Germain, le joueur de 23 ans a été formé à l'AS Monaco. Après avoir quitté le Rocher en juillet 2017 pour rallier Mayence et la Bundesliga, le défenseur central international Espoirs français (16 sélections) a tissé des liens importants avec d'autres pensionnaires du centre de formation de l'ASM.

Le confinement a permis au défenseur central de travailler sur un livre avec trois anciens coéquipiers du centre de formation de l'AS Monaco (Dylan Bahamboula, Lounisse Merzouk et Anthony De Freitas).

«Avec des gars du centre de formation, on avait un groupe WhatsApp et on se parlait tous les jours jusqu'à trois heures du matin, on se racontait nos anecdotes. On s'est dit qu'on a trop d'histoires. On s'est dit qu'on allait faire un livre pour les faire partager. Au final, on est quatre à se détacher pour l'écrire. Donc là, on s'appelle tous les jours pendant le confinement. On va l'éditer et il va sortir bientôt. Vous aurez un retour d'une aventure authentique d'un centre de formation», a prévenu Abdou Diallo, qui n'a toutefois pas souhaité révéler l'identité des co-auteurs... le suspense reste donc entier.