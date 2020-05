Comores: Isaac Lihadji - Le Franco-Comorien de plus en plus proche de Lille

L'OM est sur le point de perdre sa pépite Isaac Lihadji, bien parti pour s'engager avec le LOSC.

En fin de contrat aspirant le 30 juin prochain, Isaac Lihadji a refusé de signer son premier contrat professionnel en faveur de l'OM. Tout porte à croire que le Franco-Comorien est promis à un départ du club lors du mercato estival.

Lancée en Ligue 1 le 24 septembre 2019 lors d'un match contre Dijon (0-0), la pépite marseillaise n'aura finalement disputé que deux rencontres de Championnat, avant de rapidement faire son retour en réserve. Alors que la direction marseillaise souhaitait à tout prix sécuriser le joueur, le directeur sportif de l'OM, Andoni Zubizarreta, n'a jamais réussi à s'entendre avec l'agent du joueur, Moussa Sissoko.

Comme révélé par le10sport.com, c'est bel et bien le LOSC qui serait en pole position sur ce dossier, et ce dernier pourrait toucher le gros lot avec ce recrutement. Isaac Lihadji pourrait rejoindre le LOSC et quitter l'OM sans avoir pris le temps de faire valser le Vélodrome. Considéré comme l'un des plus grands talents de la formation marseillaise, il a tout pour devenir un futur crack de Ligue 1. Et donc un coup en or pour le LOSC.

De son côté, L'Equipe a révélé que, l'international U18 français s'apprête à rejoindre le LOSC et signer un premier contrat professionnel de trois ans avec le club du Nord. Luis Campos, l'homme fort du président du LOSC, Gérard Lopez, aurait réussi à devancer l'OM et d'autres clubs européens dans ce dossier et confirme la force du recrutement lillois, payant depuis l'arrivée du recruteur portugais chez les Dogues en 2017.