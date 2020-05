Maroc: Approvisionnement normal des marchés et prix stables

130 infractions constatées durant les cinq premiers jours du Ramadan

Les marchés sont approvisionnés, normalement, en produits alimentaires, énergétiques et d'hygiène alors que les prix des principaux biens de consommation sont stables, a indiqué la commission interministérielle chargée du suivi de l'approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle de la qualité et des prix, réunie jeudi.

"Le suivi quotidien du marché par les départements concernés fait état d'un approvisionnement normal en produits alimentaires, énergétiques et d'hygiène, et que l'offre disponible couvre largement les besoins pour le mois du Ramadan, et même plusieurs semaines voire plusieurs mois selon les marchandises", selon un communiqué du département des Affaires générales et de la Gouvernance relevant du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration.

En outre, les prix des principaux biens de consommation essentiels ont connu une stabilité durant les 5 premiers jours de ce mois sacré par rapport à la semaine précédente, certains produits ont même enregistré des baisses au niveau des prix par rapport à la même période de l'année précédente, poursuit la même source.

A titre d'exemple, le prix de la tomate a régressé de 11% sur l'année, l'oignon vert a enregistré -36% et l'oignon sec -14%, par contre des augmentations ont concerné les prix des oranges et du citron, précise le communiqué, notant que les prix des viandes connaissent une stabilité sur le court terme et la comparaison par rapport à l'année dernière fait ressortir une évolution pour les viandes bovines et ovines de -6,5%, et de 25,5% pour le poulet vivant.

Les prix des légumineuses, et suite à la suspension des droits d'importation en conséquence d'une forte augmentation de la demande en mi-mars, ont amorcé un trend baissier par rapport à l'année dernière, notamment pour les pois chiches, fait observer la même source.

Ladite commission interministérielle s'est réunie sous la présidence du département des Affaires générales et de la Gouvernance relevant du ministère de l'Economie et des Finances et avec la participation des départements ministériels chargés de l'Intérieur, de l'Agriculture, des Pêches maritimes, de l'Industrie et du Commerce, et celui de l'Energie et des Mines pour faire le point sur la situation de l'approvisionnement, des prix et du contrôle.

Elle poursuivra la tenue régulière de ses réunions pour suivre l'évolution de la situation des marchés, le niveau de l'approvisionnement et des prix et le bilan des interventions des commissions de contrôle pour faire face à tout type de fraude, de monopolisation, de spéculation ou de manipulation des prix.

Les interventions des commissions mixtes provinciales et locales de contrôle, durant les 5 premiers jours du Ramadan, ont conduit à la constatation de 130 infractions en matière de prix et de qualité des produits alimentaires.

Ces intervenions ont concerné plus de 8.000 points de production, de stockage et de vente en gros et au détail, indique jeudi le département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de la commission interministérielle chargée du suivi de l'approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle des prix et de la qualité.

Pour ce qui est de la qualité des marchandises et produits stockés ou présentés à la vente, les commissions mixtes ont procédé à la saisie et à la destruction de plus de 16 tonnes de marchandises impropres à la consommation ou non conformes aux normes requises, ajoute le communiqué, précisant que ces quantités comprennent 4,5 tonnes de lait et dérivés, 3,3 tonnes de viandes, poissons et charcuterie, 2,8 tonnes de boissons et jus et 2 tonnes de pains, gâteaux et confiserie.

Les interventions des services de contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (hors commissions mixtes de contrôle), portant sur les contrôles permanents des importations, les abattoirs et les unités de production, de préparation et de distribution, ont concerné environ 80.000 tonnes de biens et produits à l'importation et à l'exportation, dont 450 tonnes ont été refoulées.

En plus d'autres opérations qui concernent les abattoirs et unités industrielles agréées qui ont abouti à la rédaction de 20 procès-verbaux à soumettre à la justice et la saisie et la destruction de 20 tonnes de viandes rouges, blanches et produits de la pêche, fait observer le communiqué.

