Algérie: Président Tebboune -L'Algérie prête à poursuivre son appui à la Libye pour une sortie de crise

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé la disponibilité de l'Algérie à poursuivre son appui au peuple libyen, déplorant, par la même, "les graves dérives" en cours dans ce pays, notamment en ce mois sacré.

Lors d'une entrevue avec les responsables de médias nationaux, diffusée vendredi par la télévision et la radio nationales, le Président de la République a affirmé : "nous sommes en faveur de la légitimité populaire en Libye et nous souhaitons que la solution soit libo-libyenne".

Evoquant la poursuite des combats en Libye, notamment en ce mois sacré de Ramadhan, le Président Tebboune a déploré le fait que "nos frères en Libye s'entretuent et l'effusion du sang libyen continue sans que personne ne se soucie de la pandémie du Coronavirus ( ), s'interrogeant "pourquoi tout cela, pour le pouvoir? et où est l'Etat libyen ?".

"La Libye est l'un des plus riches pays de l'Afrique du nord et du continent africain", a-t-il rappelé, ajoutant que "nous connaissons, en tant qu'Algériens, l'amertume d'une telle situation, nous avons vécu l'effusion du sang algérien et nous ne souhaitons pas cela à nos frères libyens".

Il a réaffirmé, par ailleurs, que rien ne saurait être décidé concernant la Libye sans l'Algérie.

Se disant inquiet quant aux "très mauvais signes" dans ce pays, M. Tebboune a averti que "si le feu n'est pas éteint, il ravagera toute la Libye, les pays voisins et non voisins".

"La Libye est à quelques kilomètres de l'Italie, c'est pourquoi ce pays partage notre vision à cent pour cent", a-t-il précisé à ce propos.

"La solution c'est un Conseil national provisoire et une Armée nationale provisoire pour constituer un Gouvernement provisoire pour ensuite entrer dans la légitimité électorale", a expliqué le Président Tebboune.

Il a évoqué, dans ce sens, le refus de la désignation du diplomate algérien Ramtane Lamamra en tant qu'envoyé pour la Libye, estimant que ce dernier aurait pu parvenir à un règlement de la crise libyenne.

Les tribus libyennes favorables toutes à une solution algérienne

Réaffirmant que le cœur et la voix de l'Algérie étaient avec la Libye et qu'elle n'hésitera pas à l'aider, le Président Tebboune a assuré encore une fois que "l'Algérie n'avait aucune arrière-pensée économique ou géopolitique et ne recherchait ni influence ni autre chose". "Nous n'avons fait entrer aucune balle en Libye mais plutôt des aides et des médicaments", a-t-il poursuivi.

"C'est pour moi cela le véritable voisinage", a déclaré le Président Tebboune, exprimant le vœu de voir les Libyens revenir au bon sens et à la sagesse.

Le Président Tebboune a indiqué que "l'histoire finira par s'imposer car aucune crise n'a été résolue par les armes et tout le monde finit par se retrouver autour de la même table, alors autant le faire maintenant que plus tard en Libye", affirmant que toutes les tribus libyennes sont favorables à une solution algérienne.

"La médiation algérienne est sollicitée partout" dans le monde, a-t-il ajouté.

Concernant le dossier libyen toujours, M. Tebboune a évoqué la Conférence de Berlin, s'étonnant que "3000 tonnes d'armes ont été introduits en Libye deux mois après cette rencontre".

Il s'est interrogé, à ce propos, "si c'est la stabilité de la Libye qui n'est pas souhaitée ou si c'est l'Algérie qui est ciblée ?".

"Qu'on laisse les Libyens régler leur problème et nous sommes disposés à les aider...c'est vrai que notre doctrine est que notre Armée ne sort pas au-delà des frontières mais techniquement, nous pouvons apporter aide et assistance, notamment en matière d'organisation", a ajouté le président de la République".