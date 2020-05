Madagascar: Fête du travail - La précarité des conditions de travail évoquée

Le 1er mai a été marqué par un sit-in de quelques syndicats à Anosy, devant le bâtiment de la bibliothèque nationale. Plusieurs points ont été évoqués.

La voix des syndicats évoque la précarité des conditions de travail, surtout la crise sanitaire mondiale dont Madagascar fait également face actuellement. Les doléances reçues auprès des syndicats sont de plus en plus nombreuses. « Deux cent individus se sont plaints auprès des syndicats et une quinzaine de plaintes collectives venant de plusieurs salariés issus de plusieurs entreprises ont été reçues », indique Lovasoa Fetra, secrétaire général du syndicat des employés des entreprises franches. Parmi les plaintes reçues, « Des cotisations ont été recueillies par les employés alors qu'ils ne les paient pas auprès des SMIE », enchaîne le secrétaire général. Les mauvaises conditions de travail s'étendent sur tous les secteurs.

Dialogue social

Les différents aspects sociaux notamment pour les secteurs privés ont été évoqués à maintes reprises. « La protection sociale ne doit pas être négligée durant la période de crise sanitaire. Or bon nombre d'employés se voient leur droit bafoué », poursuit-t-elle. Selon le secrétaire général, environ cent milles salariés risquent le chômage technique durant et après le confinement.

De leur côté, la confédération des syndicats des travailleurs Malagasy Révolutionnaires (FISEMARE) soulève le travail journalier de plus de 1 an à 15 ans. Mais également le non-respect des termes du contrat de travail. Les conditions de travail se sont détériorées durant le confinement, et nombreux droits ont été bafoués. « La confédération a constaté que de nombreux employés ont été envoyés en chômage technique total ou partiel. Le droit au congé a été déduit de la demi-journée où l'employé ne doit pas travailler », a été souligné dans un communiqué de presse de ce syndicat, hier. En plus des conditions de travail, la confédération fait appel à la célérité des procès au niveau de la juridiction de travail. « Nous déplorons la lenteur des procès sur les affaires en cours en matière de travail. Les plaintes déposées par les employés au niveau de l'inspection du travail n'aboutissent pas».

Les syndicats proposent de privilégier le dialogue social entre employé et employeur notamment durant cette période difficile. « Il est important de privilégier le dialogue tripartite entre tous les acteurs, l'état, l'employé et l'employeur. Les employeurs doivent également consulter les employés à chaque prise de décision en ce qui concerne les conditions de travail et les droits des employés », a évoqué Joachim Laborde Frédéric président du FISEMARE.