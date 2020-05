Angola: Le parti au pouvoir en Angola promet de préserver les emplois

Luanda — Les postes d'emploi seront préservés et les familles et populations démunies soutenues, telle est la promesse faite par le Bureau politique du MPLA, parti au pouvoir en Angola, à l'occasion de la Journée internationale du travailleur, célébrée le 1er mai.

Rendant hommages à l'action héroïque accomplie par les travailleurs de Chicago (USA) en 1886, le Bureau politique du Mouvement populaire de libération de l'Angola salue de manière militante et patriotique tous les travailleurs angolais, notamment ceux qui, avec altruisme, dévouement et brio professionnel mènent un combat tenace contre la pandémie du Covid-19.

En dépit des répercussions profondes causées par l'impact négatif de la pandémie du Covid-19 sur l'économie nationale, la vie et la sécurité des citoyens, le MPLA réaffirme son engagement dans la préservation des postes d'emploi et dans l'appui aux familles nécessiteuses, ajoute le Bureau politique dans un Communiqué de presse parvenu au bureau de l'ANGOP.

Par ailleurs, se réjouissant des mesures prises par le Gouvernement du Président João Lourenço, visant à atténuer les conséquences négatives du Covid-19, le MPLA réaffirme son engagement ferme de stabiliser le travail et de relancer l'économie nationale, dans le sens de renouveler le sentiment de confiance des Angolais en l'avenir.

Il exhorte tous les citoyens à s'acquitter avec responsabilité individuelle et collecte de leurs devoirs en matière des règles de biosécurité et des mesures de protection sociale définies par l'Etat d'urgence, de façon à arracher une victoire sur la pandémie et à garantir la reprise à la cour normale de la vie, conditionnée par le confinement et des restrictions sociales.

«En ce moment difficile du point de vue économique et social, qui exige de tous les citoyens des grands sacrifices et des abnégations, le Bureau politique du MPLA tend une main solidaire à tous les travailleurs et à toutes les Directions syndicales, souhaitant des jours heureux à toutes les familles angolaises », ajoute le communiqué.

Enfin, réitérant également le ferme dessein de consolider les conquêtes obtenues par les travailleurs angolais, le MPLA invite toutes les forces vives de la Nation à participer à l'édification d'une Angola engagée dans la culture de travail et de la justice sociale.