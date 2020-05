Ile Maurice: Port-Louis - Arrêté pour «breach of curfew order » le jour où il est autorisé à sortir

Sa vidéo fait le buzz depuis hier, vendredi 1er mai. Dans un clip posté sur sa page Facebook, Antonio Patrick Algea, âgé de 31 ans, raconte comment il a été contrôlé et arrêté à un barrage routier jeudi 30 avril dernier alors que c'était son jour de sortir. Mais selon les policer présents sur place, l'homme les aurait menacés à l'aide d'une scie...

«Je peux sortir pour les courses les jeudis. Cette semaine, j'en ai profité pour travailler et avoir de quoi nourrir ma famille quelques jours», explique le trentenaire, qui travaille comme maçon.

Sauf qu'à un moment, l'homme a été arrêté à un barrage routier. Lors du contrôle, un des policiers a remarqué qu'Antonio Patrick Algea, qui était a moto, était en possession d'une scie. Questionné à ce propos, il a simplement répondu qu'elle lui appartenait. Le trentenaire a alors été informé qu'il a commis deux offenses, à savoir «breach of curfew order» et «bearing an offensive weapon».

L'annonce n'aurait pas plus au motocycliste. Selon les policiers, il serait devenu agressif. «Koné are kisanla zot pé gagn zafer», aurait-il dit aux membres des forces de l'ordre. Puis, il aurait rajouté :«Pa fer sa. Gété, sa pou fini vilin. Mo pou fer mo ban fami koné».

Les policiers l'ont persuadé de les suivre jusqu'au poste de police de Trou-Fanfaron, mais en chemin, Antonio Patrick Algea aurait pris la fuite. Toujours selon la version des faits des policiers, il a été pourchassé et a finalement été arrêté et maîtrisé. Les constables Takoor et Bundhoa ont participé à l'opération.

Mais le principal concerné dément toute tentative d'intimidation. Patrick Algea assure qu'il n'a pas menacé les policier. «Je n'ai fait que leur montrer mon outil de travail à leur demande», se défend-il.