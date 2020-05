Congo-Brazzaville: COVID-19 - Le Congo intéressé par la découverte malgache

Une délégation d'experts congolais va se rendre à Madagascar avec pour mission d'acquérir d'importantes quantités de Covid-Organics, médicament à base de l'artémisia qui fait actuellement ses preuves comme traitement contre le Covid-19 à Madagascar. Le président Denis Sassou N'Guessso et son homologue malgache Andry Rajoelina se sont entretenus, le vendredi 1er mai, par vidéoconférence sur cette question.

« Nous ne devons pas avoir de complexe face à cette question. L'Afrique doit avancer avec ses réalités et ses valeurs... Voilà pourquoi, en attendant d'étudier les modalités d'acquérir ce traitement, je voudrais une fois de plus féliciter le président Andry Rajoelina pour le courage qu'il a fait montre en annonçant ce traitement découvert en Afrique », a déclaré Denis Sassou N'Guesso lors de la séance à laquelle a pris également part le président Umaro Sissoco Embaló de la Guinée Bissau.

A Antananarivo, le 20 avril 2020, le président malgache présentait le remède à l'artémisia, Covid-Organics, en traitement préventif et curatif du coronavirus. La nouvelle a fait le tour du monde. En Afrique, la découverte a fait des émules et plusieurs pays comme le Sénégal ou encore la République démocratique du Congo ont donné leur accord pour l'importation des doses du produit qui se présente sous deux formes, une bouteille de 33 cl au liquide ambré et une boîte de quatorze sachets à infuser.

La commande de Brazzaville s'inscrit dans la volonté des autorités d'aménager tous les moyens possibles de traitement contre le virus. Lors de la vidéoconférence, Denis Sassou N'Guesso a pris l'exemple de la Chine qui a su créer une convergence thérapeutique pour venir à bout du Covid-19. « Je sais qu'en Chine, des traitements traditionnels ont été combinés à d'autres, dont celui à base de la chloroquine... », a soutenu le chef de l'Etat congolais

Dans le même ordre d'idées, Denis Sassou N'Guesso a échangé avec le Pr Raoult et donné son accord afin que l'utilisation de la chloroquine intègre le protocole de traitement des personnes atteintes du Covid-19 au Congo. Les dernières statistiques en date sur la pandémie indiquent deux cent vingt-neuf cas de contaminés sur l'ensemble du territoire congolais parmi lesquels neuf décès et vingt-cinq guéris. Le nombre de contaminations est plus élevé à Brazzaville, capitale du pays, et à Pointe-Noire, deuxième ville. Les autorités congolaises ont récemment prolongé les mesures de confinement à domicile jusqu'au 15 mai et rendu obligatoire le port du masque dans des espaces publics ou fermés. L'état d'urgence sanitaire et le couvre-feu sont maintenus jusqu'au 10 du mai.