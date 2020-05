Sénégal: Journée de la liberté de la presse - Contrecarrer les fausses nouvelles liées au coronavirus

Depuis 1993, tous les pays du monde célèbrent, le 3 mai de chaque année, les principes fondamentaux de la liberté de la presse. C'est l'occasion de faire le point sur la liberté d'expression et de rendre hommage aux journalistes morts ou agressés dans l'exercice de leur profession. Cette année, l'agenda de la célébration a été contraint de s'adapter par la force du Covid-19.

À travers un communiqué rendu public jeudi dernier, l'Unesco a informé de l'organisation d'un débat en ligne sur l'importance des médias libres pour la fourniture d'une information indépendante et fiable au grand public, essentielle en temps de crise. La directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, et son équipe ont choisi cette formule pour la célébration, le 3 mai, de la Journée mondiale de la presse, dans un contexte particulier et trouble de la pandémie de coronavirus. Le débat de haut niveau sur la liberté de la presse et la lutte contre la désinformation dans le cadre du Covid-19 sera diffusé en ligne le lundi 4 mai, à 17 heures (heure française), sur la page Facebook officielle de l'organisation mondiale.

Il s'agira de défendre la nécessité d'une presse libre pour contrecarrer les fausses nouvelles qui mettent des vies en danger et sapent la réponse à la pandémie de Covid-19 par la promotion de faux remèdes, des théories du complot et des mythes. Le sujet des débats portera sur le danger de ce que Antionio Guterres, secrétaire générale des Nations-Unies, décrit dans ses récentes déclarations comme « une dangereuse épidémie de désinformation ».

Le journaliste américain, Jorge Ramos, va diriger les discussions. Ces échanges vont être animés par le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, la Haut-Commissaire des Nations-Unies aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet, le président de la Fédération internationale des journalistes, Younes Mujahid, le Secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, et la journaliste d'investigation philippine, Maria Ressa. Un autre groupe d'intervenants de haute facture est également annoncé.

« L'information est un droit fondamental. Face au Covid-19, l'information peut sauver des vies. Je tiens à rendre hommage aux journalistes, femmes et hommes qui s'engagent et prennent des risques pour nous tenir informés », a déclaré Audrey Azoulay. « Leur travail est plus important que jamais car ils aident le public à savoir comment agir et les gouvernements à prendre des décisions en connaissance de cause », a-t-elle ajouté.

Le 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, la campagne médiatique mondiale de l'Unesco intitulée « Facts » (Les faits) sera lancée. Son but est de signifier et d'inviter à considérer le rôle des médias libres et indépendants dans le contexte de la pandémie. Les principales organisations de médias du monde entier se sont jointes à la campagne pour sa large vulgarisation.

L'Unesco va également présenter les dernières données de son rapport 2020 sur les tendances mondiales sur l'indépendance des médias et la liberté de la presse en temps de Covid-19, qui sera lancé le 5 mai. Après l'examen de la circulation de l'information pendant la pandémie, le rapport souligne les recherches montrant que près de 42% des plus de 178 millions de tweets liés à la pandémie ont été produits par des robots. Il informe également de 40% de ces messages n'étaient pas fiables.