Sénégal: Lutte contre le COVID-19 - L'hôpital de Ziguinchor renforcé en matériel

Les conditions de travail vont s'améliorer grandement au niveau du centre de traitement des malades du Convid-19 de Ziguinchor. La structure, qui est ouverte à l'hôpital régional, a, en effet, bénéficié d'un important lot de matériels nécessaires, amenés par le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ce vendredi 1er mai 2020.

Le matériel apporté vendredi à Ziguinchor, par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, est composé d'équipements destinés à relever le plateau technique du centre régional de traitement des épidémies, en vue d'une meilleure prise en charge des malades. Abdoulaye Diouf Sarr a mis également à disposition d'autres moyens pour améliorer les conditions de travail du corps médical.

Le ministre de la Santé a profité de son séjour, qui a duré très peu de temps, pour constater de visu les « bonnes conditions » actuelles de prise en charge des malades du coronavirus, présentement au nombre de onze à Ziguinchor. Abdoulaye Diouf Sarr n'a pas manqué de transmettre à ces derniers le soutien psychologique, le message de solidarité et de prompt rétablissement du Chef de l'Etat.

... les capacités d'accueil de l'hôpital régional de Kolda également

Le Centre hospitalier régional de Kolda vient de bénéficier d'une dizaine de lits pour lui permettre de faire face à la propagation du Covid-19. La révélation a été faite, hier à Kolda, par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Ces lits vont permettre au centre de traitement d'avoir une extension pour recevoir plus de patients.

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a effectué, hier, une visite à Kolda pour évaluer le dispositif sanitaire mis en place pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus dans la région et encourager les acteurs impliqués dans la croisade contre la pandémie. Il s'est rendu au centre de traitement des patients atteints du Covid-19 situé dans l'enceinte de l'hôpital régional pour s'enquérir de leur état de santé et a profité de l'occasion pour remettre une dizaine de lits d'hospitalisation. Ce matériel permettra à Kolda de renforcer sa capacité d'accueil. Une initiative saluée par les autorités sanitaires de Kolda après l'apparition des premiers cas de Covid-19 signalés il y a quelques jours, dans la région de Sédhiou. « La lutte est multisectorielle, il y a le dispositif sanitaire, mais il y a l'ensemble des secteurs, ici, à Kolda, qui s'associe à la lutte pour nous permettre d'avoir des résultats. J'aimerais donc féliciter notamment les forces de défense et de sécurité. Kolda polarise, du point de vue laboratoire, l'ensemble de la zone sud parce que les prélèvements de Tamba, Sédhiou, Ziguinchor et bien sûr Kolda, sont acheminés ici pour leur traitement. Cela veut dire simplement que le laboratoire qui est installé ici joue un rôle essentiel dans le dispositif sanitaire de la région sud », déclare le ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Il se réjouit de la capacité de prise en charge des premiers cas signalés dans la région de Sédhiou. Le ministre a salué le professionnalisme dont a fait preuve l'équipe médicale de Kolda et félicité le médecin chef de la région médicale, le Docteur Yaya Baldé, et les médecins-chefs des districts sanitaires de la région. Il remercie également le gouverneur de la région de Kolda, Ousmane Kane, par ailleurs, président du Comité régional de gestion des épidémies pour son engagement dans la lutte contre la pandémie.