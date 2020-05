Sénégal: Jules Guèye, tropettiste - « La musique est une noblesse »

Pour ce week-end, nous nous entretenons avec un ponte de la musique au Sénégal, remarquable par son instrument original qu'il « souffle » avec brio. Jules Guèye, musicien trompettiste, nous parle de la situation des artistes musiciens en cette période de maladie à coronavirus, leur part dans le Force-Covid-19 et le manque à gagner de son restaurant qui recevait beaucoup de monde artistique la nuit. Il propose aussi une critique de la musique sénégalaise et partage son riche parcours.

SITUATION DES ARTISTES MUSICIENS

Concernant le contexte de la maladie à coronavirus, son impact sur le mouvement des artistes est regrettable. Il constitue une période très pénible. Tous nos espaces d'expression sont fermés. Ce sont des lieux où les artistes se retrouvaient pour s'épanouir mais aussi pour gagner leur vie. C'est dur en ce moment. Mais je pense que la situation peut s'améliorer si les artistes ne perdent pas de vue l'essentiel. La passion est bien plus importante que la chose matérielle. C'est elle qui mérite d'être entretenue et d'être gagnée car c'est la dominante du métier. La passion permettra aussi de ne pas trop se morfondre. Si on a la passion, on ressentira peu l'impact de ce coronavirus. La musique, c'est une noblesse. C'est une période pas facile et il y a à espérer que ça se termine très vite. Mais je pense que les artistes sont assez forts pour s'en remettre.

CONTRAINTES DU COUVRE-FEU

Concernant la restauration aussi, c'est dans le même principe de résilience. Les artistes se rencontraient régulièrement ici (au restaurant Le Taïf, sa propriété, sis entre Fass et Colobane). C'est un peu difficile. Le restaurant fonctionne normalement 24h/24 avec une fréquentation plus nocturne. C'est beaucoup moins dense dans la journée. Maintenant, il y a le couvre-feu, qui démarre à 20 heures. C'est un manque à gagner que nous acceptons. Ce que nous regrettons, ce sont les retrouvailles qui s'organisaient ici toutes les nuits. Avec les artistes, nous étions ensemble jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Aussi bien ceux qui jouaient ou ceux qui n'avaient pas de prestation. Ces derniers venaient plus tôt, à minuit ou une heure. Nous prenions le thé et l'arachide, et les autres nous rejoignaient pour manger quand ils avaient fini. C'est un espace artistique qui permet des échanges et des réflexions fécondes sur les métiers de la musique. Et ça ne réunit pas que les artistes. Il y a des journalistes qui viennent, des plasticiens, des dramaturges, des comédiens, etc. Une vaste palette artistique donc. Mais bon, nous acceptons, nous prions pour que les choses se décantent et espérons nous retrouver bientôt dans de meilleures conditions.

PART DES ARTISTES DANS LE FORCE-COVID-19

Moi je ne pense pas que cela soit très difficile de procéder à une répartition équitable de la part dans le Force-Covid-19. Même si le ministère de la Culture et de la Communication ne détient pratiquement pas le recensement de la majorité des artistes, des ayants droit, il peut tout de même se servir de la base de données de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (Sodav). Il n'y pas, je crois, un artiste au Sénégal qui ne soit pas répertorié dans les fichiers de la Sodav. Donc cette entité peut être d'un apport significatif par rapport à cette répartition. Je tiens à souligner une chose : nous autres musiciens ne sommes pas des mendiants qui demandons l'aumône. Nous ne faisons pas de « wayaan ». Les musiciens ne quémandent pas. C'est une part qui nous est dûment allouée. C'est la raison pour laquelle il est primordial d'avoir un esprit serviable et équitable dans la gestion de ce fonds. Il faut faire le partage dans un esprit généreux et juste.

JULES ET LA TROMPETTE

J'ai grandi dans une maison très artistique. Que ce soient mes grands frères ou mes oncles, et même mon père qui était un passionné de musique. Il était écrivain à la Régie des chemins de fer. L'ambiance musicale dans ma famille était dominante. Cela a beaucoup forgé ma destinée et a été d'une grande influence. C'est là que mes oreilles ont appris à être attentives aux instruments à cuivre. Mes premières écoutes de la trompette, je les ai eues avec mes grands frères qui étaient friands de la musique latine, du jazz, de la musique africaine avec les Fela Kuti, Manu Dibango, Hugh Masekela, Xalam, etc. C'étaient de grandes formations afro qui donnaient une grande importance aux instruments à cuivre. Lorsque j'ai été admis au conservatoire de musique, ils m'ont demandé ce que je voulais faire et j'ai répondu que je voulais faire de la trompette. Ils étaient étonnés parce que la majeure partie des élèves tenaient à faire de la guitare, du piano, du violon ou du violoncelle. La trompette, par rapport à l'énergie qu'il faut, par rapport à tout le travail qu'elle demande, n'était pas très courue. Au conservatoire, j'ai rencontré d'excellents professeurs. J'y ai travaillé douze ans avec les Russes. A ma treizième année, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur de saxophone qui s'appelle Sam Sanders. Un éminent saxophoniste jazz qui était venu partager son expérience avec la musique africaine. C'est avec lui que j'ai réussi mon premier prix et mon prix d'excellence de trompette. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté et influencé sur le jazz. Mais ma première formation a été classique. Que ce soit Beethoven, Mozart, etc. A côté, il y a cette formation de sang, menée par les rythmes sénégalais. Je suis issu d'une famille lébou et j'ai grandi dans cette ambiance où mes parents sont beaucoup attachés à la culture de la communauté lébou.

RADIOSCOPIE DE LA MUSIQUE SENEGALAISE

Avec ma trompette, j'ai fait un bon parcours, beaucoup de formations musicales et beaucoup de rencontres. J'ai rencontré des notoriétés qui m'ont permis de faire mon expérience, comme Richard Bona, Stefano di Battista, etc. J'ai beaucoup voyagé. La leçon que je tire après tout cela, par rapport à la musique sénégalaise, c'est cette limpidité musicale. Ce souci de clarté sonore. Il faut que les compartiments soient clairs. Il faut que les mesures soient claires. Il faut que les cycles et les tonalités soient clairs. Le mouvement harmonique également doit être limpide et lisible. Parce la meilleure musique est celle-là qui est aussi simple et aussi audible que possible, aussi facile à déchiffrer et à décortiquer. Il faut toujours avoir le souci de donner plus d'espace à l'écoute. Pour cela, il faut une très bonne répartition de la position des instruments. C'est vrai que la musique sénégalaise fait des améliorations, mais nous avons fondamentalement une musique à dominante rythmique. Notre musique n'est pas aussi aérée pour donner cet espace à la réflexion et à l'écoute musicales. On insiste un peu trop sur la danse. Les gens ont gagné la tendance d'écouter avec le pied. C'est bien, la danse. Mais il faut parfois retenir le pied parce que la musique ne s'écoute pas avec le pied. La musique s'écoute avec la tête.

LE PROBLEME DE LA FORMATION

La musique sénégalaise a beaucoup évolué. Mais, le problème crucial qui se pose est lié à la formation. La formation est primordiale. On ne peut pas faire de la musique et ignorer ce qu'est une tonalité, un accord parfait, un accord imparfait, un accord mineur, un accord majeur, l'accord de septième, etc. Il faut distinguer la mesure simple de la mesure composée. Il faut avoir la disposition de reconnaitre les gammes et les notes ainsi que leurs spécificités et la position des altérations dans la tonalité. Malheureusement, nous avons le plus accessible et le plus démocratique des métiers. Mais après, il faut savoir que la musique, c'est du sérieux. Les gens qui s'adonnent à légèrement faire de la musique, en deux ou trois ans, ils n'ont plus cette possibilité de progression parce qu'avec le défaut de formation, ils n'ont plus cette possibilité de surpasser leurs réflexions techniques et dépasser d'autres frontières. La formation est hyper importante. Cela ne veut toutefois pas dire que qu'avec une formation on est forcément musicien. Le musicien en soit n'est pas un intellectuel.

Mais il a ce devoir de sentir les choses et de les mettre dans leur place, d'avoir de la justesse et de la méticulosité. Autre chose, c'est très bien de répéter avec les orchestres. Mais il faut de l'entrainement individuel, de l'auto-perfectionnement. Le travail individuel est crucial. Du travail individuel, on va vers le travail sectoriel, et enfin on y va avec le groupe. Mais le plus souvent, les gens pensent que faire de la musique, c'est jouer avec l'orchestre. Mais pour que le mouvement orchestral soit parfait, il faut que chacun maîtrise son instrument. Il faut nécessairement travailler son chromatisme et ses modes parce qu'à un certain moment, on ne vous dit plus les techniques. Il suffit d'avoir une bonne écoute pour intégrer la musique.

PARCOURS

J'avais arrêté mes études et je suis venu à Dakar pour intégrer le conservatoire de musique. Après, j'ai fait de nombreux d'orchestres et formations musicales. J'ai travaillé avec Kasse's Stars (Alioune Kassé), Kiné Lam, Fallou Dieng, Cheikh Lô, Stefano di Battista, Richard Bona, etc. J'ai également collaboré avec d'autres musiciens, dont le groupe Touré Kounda. C'est une expérience très enrichissante. Je me suis dit que c'est bien de jouer pour les autres, mais que ce serait bien de faire quelque chose pour moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler mes propres compositions, à inviter des musiciens pour des ateliers avec eux et à prendre mon propre parcours musical.