Algérie: Le Premier ministre appelle à davantage de vigilance pour endiguer la propagation de la pandémie du COVID-19

Constantine — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé les citoyens, samedi depuis Constantine, à davantage de vigilance pour endiguer la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).

"Un travail imposant est effectué par les staffs médicaux pour la prise en charge des patients atteints du Covid-19 et des moyens colossaux sont mobilisés par l'Etat pour appuyer les efforts des praticiens, et j'appelle le citoyen à prendre ses responsabilités et assumer son rôle dans la lutte contre le coronavirus", a précisé le Premier ministre lors de son passage sur les ondes de la radio de Constantine.

Relevant que dans le cadre de la coopération internationale, l'Algérie a pu acquérir "d'importants lots d'équipements et produits médicaux", le Premier ministre a assuré que la lutte contre cette pandémie repose sur deux axes, le traitement et la prévention.

Il a dans ce sens souligné que "l'implication efficace et effective du citoyen permet de préserver sa vie et celle de son environnement" et consolide les efforts pour sortir de cette crise sanitaire, mettant également en avant le rôle des médias dans la sensibilisation aux risques du coronavirus.

Il a ajouté que l'Etat œuvre, à partir de l'évaluation par les experts de la santé des bilans de la situation épidémiologique à "prendre les décisions qui s'imposent et à conforter le travail des différentes instances engagées dans la lutte contre la propagation du coronavirus".