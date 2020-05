Afrique: Lutte contre le COVID-19 - L'OMS et la Banque européenne d'investissement renforcent leur coopération

L'OMS et la Banque européenne d'investissement renforcent leur coopération pour aider les pays à faire face aux conséquences sanitaires de la Covid-19.C'est ce qu'indique un communiqué de presse produit à l'issue de leur rencontre, au cours de la semaine

Dans un premier temps, selon la note, les deux organisations répondront aux besoins urgents de 10 pays africains et y renforceront les soins de santé primaires.

La consolidation du partenariat entre l'Oms et la Bei permettra de revoir à la hausse le financement visant à garantir la chaîne d'approvisionnement en produits et services essentiels, notamment les équipements de protection individuelle, les produits de diagnostic et la prise en charge clinique des cas.

Cette nouvelle initiative permettra d'investir plus rapidement dans la préparation en matière de santé et dans les soins de santé primaires en privilégiant le personnel de santé, les infrastructures, ainsi que les questions liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène.

Cette initiative comprend des mesures destinées à contrer la menace grandissante que fait peser la résistance aux antimicrobiens.

Les deux institutions vont renforcer leur coopération en vue d'accroître les investissements dans la santé publique, l'approvisionnement en matériel essentiel, la formation et l'hygiène dans les pays les plus vulnérables à la pandémie de covid 19.

Annoncé au Siège de l'OMS à Genève plus tôt dans la journée, ce nouveau partenariat entre l'institution du système des Nations Unies chargée de la santé et la principale banque publique internationale au monde contribuera à améliorer la résilience et à atténuer les répercussions sanitaires et sociales des futures situations d'urgence en matière de santé.

« Associer l'expérience de l'Organisation mondiale de la Santé en matière de santé publique et les compétences financières de la Banque européenne d'investissement concourra à une riposte plus efficace à la covid-19 et à une meilleure réaction face aux autres enjeux sanitaires pressants », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Oms.

« L'Oms se réjouit du renforcement de la coopération avec la Bei pour favoriser l'accès à des fournitures essentielles, comme le matériel médical et la formation, et pour améliorer l'offre en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène là où les besoins sont les plus criants. L'incidence que notre nouveau partenariat pourrait avoir se laisse entrevoir dans de nouvelles initiatives qui ont vu le jour pour améliorer les soins de santé primaires en Afrique et soutenir le Fonds de l'Union européenne contre le paludisme », a indiqué le Dr Tedros en guise de conclusion.

« La Covid-19 impose au monde entier des bouleversements sanitaires, sociaux et économiques sans précédent. La Banque européenne d'investissement est heureuse d'unir ses forces à celles de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette démarche s'inscrit en plein dans le cadre des efforts déployés par Team Europe pour faire face aux conséquences mondiales de la pandémie de covid-19 19. Ce nouveau partenariat entre la banque de l'Union européenne et l'Oms viendra en aide aux communautés les plus à risque en consolidant les efforts médicaux et de santé publique réalisés à l'échelle locale et en protégeant mieux la population mondiale des futures pandémies. Cette nouvelle coopération nous permettra de combattre le paludisme, de faire face à la résistance aux antimicrobiens et d'améliorer la santé publique en Afrique de façon plus efficace », a déclaré Werner Hoyer, le Président de la Banque européenne d'investissement.