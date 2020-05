Sénégal: COVID-19 - 16328 tests réalisés par l'Institut Pasteur

Dakar — Deux mois aprés la confirmation du premier cas de Coronavirus au Sénégal, l'Institut Pasteur a réalisé 16328 tests aussi bien dans son laboratoire central à Dakar, que dans deux de ses unités mobiles à Touba et à Kolda, selon son Directeur, Ahmadou Alpha Sall.

"L'Institut Pasteur a testé 16328 prélèvements pour des cas suspects, des contacts et le suivi des patients hospitalisés à travers un laboratoire central à Dakar mais aussi deux laboratoires mobiles déployés à Touba et à Kolda sur instruction du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour renforcer la lutte au niveau des régions et permettre une détection précoce des cas", a dit M.Sall.

Le premier cas suspect a été testé le 26 février et le premier cas confirmé le 2 mars, a-t -il rappelé, samedi, lors du point mensuel sur la situation épidémiologique en présence des acteurs du comité national de gestion des épidémies autour du ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Le laboratoire de Dakar a testé 12331 prélèvements, celui de Touba, depuis le 14 mars, a testé 2341 prélèvements pour les régions de Diourbel, Louga, Fatick, Kaolalck, Kaffrine, Matam, Kédougou et Sédhiou. L'unité de Kolda, depuis le 9 avril, a eu à tester 1656 prélèvements pour les régions de Ziguinchor, Tambacounda, Sédhiou et Kolda.

Ahmadou Alpha Sall a relevé une "augmentation significative" du nombre de tests au cours de ce deuxième mois avec un pic atteint par l'Institut, le 1er mai où 1034 tests ont été réalisés.

A la demande du ministère de la Santé, a-t -il souligné, la capacité a été augmentée au cours de de cette dernière semaine avec une stratégie qui met l'accent sur une recherche active des cas dans les communautés.

"Cela n'altère en rien la capacité de traitement puisque tous les prélèvements qui arrivent dans les laboratoires avant 20 heures sont rendus le même jour", a assuré Amadou Alpha Sall.

En outre, a-t -il ajouté, sur instruction du ministère de la Santé et de l'Action sociale, la facilitation de la délivrance des résultats est faite aujourd'hui à travers la mise en plateforme digitale déployée depuis le 13 avril de manière progressive à Dakar, Tambacounda, Kaffrine et Saint-Louis.

Cette plateforme permet aux équipes opérationnelles notamment les chefs de districts et de régions d'avoir accès aux résultats des prélèvements dès qu'ils sont prêts à l'Institut Pasteur.

Les capacités des laboratoires ont été augmentés afin "d'identifier le maximum de cas et de prendre les mesures idoines", selon le Directeur de l'Institut Pasteur qui a salué le travail des districts qui prélèvent et identifient au niveau de la cellule d'alerte.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'Institut Pasteur fait les tests diagnostics, participe à des instances stratégiques et opérationnelles de coordination, apporte son expertise en épidémiologie, en recherche clinique pour ajuster les traitements et aussi analyser des données pour suivre l'évolution de l'épidémie.