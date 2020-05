Egypte: Deux femmes arrêtées arbitrairement sont détenues au secret

communiqué de presse

Beyrouth — Les forces de sécurité égyptiennes ont arrêté arbitrairement deux femmes dans ces circonstances correspondant à une disparition forcée, avant de porter contre l'une d'entre elles des accusations vagues et apparemment infondées, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les autorités devraient divulguer des informations précises sur leur lieu de détention, et soit les libérer, soit présenter des preuves d'actes criminels aux autorités judiciaires.

Les forces de sécurité ont arrêté Marwa Arafa, 27 ans, et Kholoud Said, 35 ans, respectivement les 20 et 21 avril. Leurs familles et leurs avocats ont déclaré n'avoir reçu aucune réponse aux demandes de renseignements adressées aux autorités. Le 28 avril, Kholoud Said a comparu devant des procureurs du Parquet de la Sûreté de l'État au Caire, qui ont ordonné son maintien en détention durant 15 jours dans l'attente d'une enquête, sans contrôle judiciaire. Les accusations la visant, notamment « adhésion à un groupe terroriste » et « diffusion de fausses informations » semblaient être infondées et porter atteinte à son droit à la liberté d'expression. Les procureurs n'ont pas fourni à l'avocat de sa famille des informations sur son lieu de détention.

« Marwa Arafa et Kholoud Said ont été arrêtées à leurs domiciles et soumises à des disparitions forcées sans que leurs familles puissent en savoir plus », a déclaré Amr Magdi, chercheur auprès de la division Moyen-Orient et en Afrique du Nord à Human Rights Watch. « De telles actions, menées sans mandat d'arrêt ni explications, sont les agissements d'un appareil sécuritaire devenu incontrôlable. »

Selon une personne qui la connaît, Marwa Arafa est une traductrice et consultante en gestion, sans affiliation politique connue et qui n'a mené aucune activité à caractère politique depuis quatre ou cinq ans. « Elle ne participait qu'à certaines activités caritatives, comme l'aide aux enfants handicapés », a ajouté cette personne.

Kholoud Said travaille en tant que traductrice et rédactrice à la bibliothèque d'Alexandrie. Les procureurs l'ont interrogée dans le contexte d'accusations d'« adhésion à un groupe terroriste » et « diffusion de fausses informations ». Il s'agit d'accusations portées dans le cadre de l'affaire n° 558/2020, connue sous le nom de « Affaire du coronavirus », qui vise de nombreux activistes, avocats et autre individus ayant critiqué la réponse gouvernementale à la pandémie de coronavirus.

Selon une personne entretenant des liens d'amitié avec Kholoud Said, un avocat a été autorisé à assister à son interrogatoire, lors duquel plusieurs questions concernaient des posts Facebook dans lesquels Kholoud Said avait partagé des articles critiques à l'égard du gouvernement.