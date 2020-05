Ile Maurice: COVID-19 - Les cadres réglementaire et opérationnel du COVID-19 Solidarity Fund établis

communiqué de presse

Le cadre règlementaire et les directives opérationnelles du Covid-19 Solidarity Fundont été établis, permettant aux individus, organisations et institutions de soumettre leur demande pour recevoir un appui financier afin de mieux faire face aux effets néfastes du nouveau Coronavirus.

Le gouvernement a créé le Covid-19 Solidarity Fund, sous les Finance and Audit (COVID-19 Solidarity Fund) Regulations de 2020 de la Finance and Audit Act, en vue d'accompagner la population et l'ensemble de la collectivité touchés par la pandémie. Les orientations générales du fonctionnement du Covid-19 Solidarity Fund sont disponibles sur le site internet de la Mauritius Revenue Authority : www.mra.mu.

Ce Fonds contribuera, entre autres, à financer des projets, programmes et plans relatifs au virus SARS-CoV-2 et d'autres questions liées à la santé publique. Il vient également en aide à toute personne vivant dans la République de Maurice et aux organisations impactées par la crise sanitaire et économique.

Le Fonds est financé par des sommes provenant du Consolidated Fund, des entreprises et organes publics, et des donations, subventions, recettes et apports du secteur privé, des organisations nationales et internationales ou de tout autre individu. Le déboursement des montants d'aide et de soutien interviendra pendant les périodes de confinement et de reprise.

Ceux concernés doivent remplir le formulaire de demande comme suit :

· Les individus :

https://eservices.mra.mu/csfInd/individuals

· Les organisations/ institutions :

https://eservices.mra.mu/csf/organisations_institutions.

Il est à noter que les personnes qui ont bénéficié des différents plans d'assistance du gouvernement pendant la période de confinement et de couvre-feu sanitaire, notamment le Wage Assistance Scheme et le Plan d'assistance au secteur informel, ne pourront percevoir cette aide.