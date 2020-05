Soudan: Comité des urgences sanitaires - Les autorités ont commencé à punir les violateurs du verrouillage

Khartoum — Le Ministre de la Culture et de l'Information et Porte-Parole du Gouvernement, Faisal Mohamed Salih, a annoncé que les autorités de sécurité ont commencé à imposer des sanctions sur les violateurs aux règles et aux procédures de verrouillage sanitaire fixées par le haut comité des urgences sanitaires.

Il a indiqué que les autorités ont été obligées de le faire en raison de l'indifférence de nombreux citoyens aux régulations et à l'exploitation des exceptions de façon qui viole les objectifs du verrouillage.

Lors d'un forum médiatique sur la pandémie de coronavirus samedi soir, Faisal a dit que le haut comité des urgences sanitaires a poursuivi ses réunions samedi et a écouté les rapports des autorités de sécurité sur la mise en œuvre des régulations et des procédures approuvées vendredi soir, en disant que "les autorités ont été obligées d'imposer des sanctions parce que la population n'est pas engage aux mesures".

Le Ministre a souligné que le mouvement dans les quartiers moyennant les exemptions accordées est resté continue d'une manière honteuse, et qu'il y a un vaste mouvement de voitures et de transport.

Faisal a précisé que les autorités ont commencé à prendre des mesures contre les contrevenants et à prévenir ces violations.

Il a déclaré que le secteur de la santé a concentré ses activités au cours de la dernière période sur le service aux patients de coronavirus, et qu'il y a une suspension du service normal et des cas froids, sauf dans un cadre étroit, en soulignant la nécessité de fournir un service régulier dans les hôpitaux et les différents centres sanitaires pour le peuple qui ne sont pas infectées par le coronavirus.