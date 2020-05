Ile Maurice: Personnel médical de l'armée indienne à Maurice - Qui dit vrai ?

C'est suite à la demande d'aide des pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis et le Koweït, que l'Inde a accepté de dépêcher des équipes dans ces pays. Des médicaments dont les exportations avaient été bloquées par les autorités indiennes y ont également été acheminés.

La Grande péninsule, qui a elle-même besoin de toutes ses équipes médicales en ces temps durs, a cependant accepté d'y envoyer du personnel médical et paramédical de l'armée - mais il faut préciser qu'il s'agit d'officiers à la retraite. Et, si l'on en croit le Hindustan Times, l'Inde aurait accepté d'envoyer une aide similaire à Maurice et aux Comores également...

Or, confie une source proche du gouvernement, «nous avons suffisamment de médecins et d'infirmiers de même que du personnel paramédical. Pourquoi avoir fait une telle demande, si vraiment c'est le cas ? Je ne comprends pas». «Même si on avait besoin de cette aide, ajoute notre interlocuteur, pourquoi le faire maintenant alors que la maladie semble être sous contrôle ?»

Un haut gradé du ministère de la Santé est plus catégorique : «Je ne suis pas au courant, je n'ai ni vu de document ni entendu parler de ce 'besoin' en personnel étranger, encore moins de demande faite auprès du gouvernement indien.» Au ministère des Affaires étrangères, on n'est pas non plus au courant. On évoque plutôt une demande générale faite par le gouvernement mauricien au début de l'épidémie et adressée aux pays amis. «Le HindustanTimes confond probablement cette demande passée et 'outdated' avec un éventuel rapatriement prochain des 1 500 Indiens bloqués à Maurice.»

On nous fait remarquer d'ailleurs que ces militaires retraités ou pas devront être dirigés vers un centre de quarantaine à leur arrivée. «This does not make sense, car le temps que ces gens sortent de la quarantaine, l'épidémie aura évolué... »

Mais alors, les informations du Hindustan Times seraient- elles erronées ? Une chose est sûre, elles suscitent de nombreuses interrogations depuis qu'elles ont été relayées par la presse locale...