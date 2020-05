Algérie: Wilaya d'Alger - Refermeture de certains commerces suite au non respect des mesures préventives

Alger — La wilaya d'Alger a annoncé, dimanche, la fermeture à nouveau des salons de coiffure, des commerces de pâtisserie, d'habillement et de chaussures, entre autres commerces autorisés récemment à reprendre leurs activités, en raison du non respect des mesures de protection, indique un communiqué de la wilaya.

La décision de la wilaya d'Alger de fermer des commerces, adressée à tous les artisans commerçants, a concerné les salons de coiffure, les magasins d'habillement et de chaussures, les commerces de pâtisserie et de gâteaux traditionnels, les magasins de vente d'électroménagers, d'ustensiles de cuisine et de tissus, ainsi que les merceries, les boutiques de cosmétiques et parfumeries, ajoute le communiqué.

Les mesures de fermeture ont été prises par souci de préserver la santé du citoyen dans le cadre du renforcement des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, et suite au non respect des mesures de protection et de distanciation sociale, au risque d'influer négativement sur les résultats de la situation pandémique et sanitaire, ajoute le communiqué.

Un appel a également été lancé aux citoyens pour éviter les regroupements au niveau des marchés des fruits et légumes et les commerces de vente des produits alimentaires autorisés, les incitant à prendre toutes les mesures préventives nécessaires, conclut le document.