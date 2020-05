Soudan: Le Parti Communiste appelle le Parti Umma à revoir sa décision de suspension

Khartoum — Le Parti Communiste Soudanais (PCS) a annoncé l'ajout de sa voix aux voix nationales à l'intérieur et à l'extérieur des forces de liberté et de changement, appelant la direction du parti Umma à revoir sa décision de geler ses activités et peut-être de se retirer complètement du bol combiné et sa penché pour construire une nouvelle organisation.

Le Bureau politique du PCS a déclaré dans une déclaration publiée dimanche au sujet de la déclaration du parti Umma que la large participation du parti Umma nous donne la certitude que les masses de son parti continueront de lutter parmi la mobilisation populaire pour mener à bien les tâches de la grande révolution de Décembre parce qu'elles proviennent de ses créateurs et des défenseurs les plus féroces et représentent un parti clé sur le front fort de la grande révolution.

Le Bureau politique du PCS a mis en garde contre les conséquences de la division des forces de la révolution, qui aide les ennemis de la révolution et met en danger les gains de la révolution.

Il a ajouté que corriger les performances du gouvernement civil et persévérer dans la mise en œuvre de la Déclaration de liberté et de changement et contribuer avec diligence à la mise à niveau et au respect de ce qui était indiqué dans la matrice aide beaucoup à consolider la lutte pour une autorité civile complète en s'attaquant aux tâches de base du renforcement des pratiques démocratiques en nommant des gouverneurs des régions, en formant le Conseil législatif et en revenant à un dialogue sérieux sur les questions d'une paix juste et globale, la réalisation de la justice et la révision de la politique économique pour refléter les intérêts nationaux et mobiliser les ressources propres.