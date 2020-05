Soudan: Le cabinet met en garde contre la violation des lois de verrouillage

Khartoum — Le Cabinet a affirmé que le gouvernement s'engage à l'application stricte de sanctions à quiconque enfreint les ordres et cherche à violer les lois et procédures annoncées par l'État, et que "les contrevenants seront confrontés à la fermeté et à la force nécessaires".

Le conseil a déclaré dans un communiqué publié dimanche que cette confirmation intervient dans le contexte des nouvelles d'un groupe politique appartenant à l'ex-régime prévoyant d'organiser des rassemblements dimanche matin 3 mai.

La déclaration a conclu en disant que "la sécurité du pays et du peuple est la priorité de l'État sur toute autre considération, et la préservation de la santé des citoyens est l'une de ses priorités, et il n'a pas l'intention de tolérer cela en aucune façon."