Ile Maurice: Pétition pour honorer le Dr Bruno Cheong - «Ce n'est pas une arnaque!»

Près de 4 500. C'est le nombre de signatures recueillies à 16 heures ce dimanche 3 mai sur la pétition démarrée par Kwang Poon, citoyen engagé en hommage au Dr Bruno Cheong.

Ce dernier est décédé le 27 avril contaminé par le coronavirus après avoir ausculté le patient zéro. La pétition vise à faire passer le message aux autorités pour que l'hôpital de Flacq où il exerçait en tant que chef de département de la médecine interne change d'appellation et soit connu comme le Dr Bruno Cheong Hospital.

«Dedication and excellence have been the hallmarks of his work», commente Kwang Poon. Ce dernier est aussi venu de l'avant pour expliquer que cette pétition n'est pas une arnaque. Dans un communiqué ce dimanche 3 mai, il explique qu'il n'est pas nécessaire de faire une contribution financière pour signer la pétition. «Nowhere in the text of the petition is there any mention for financial contribution. People only have to provide their names/email as a virtual signature and do not need any payment details.

However, Change.org has an optional paid feature to boost petitions and we understand that this is part of the Change.org business model.»

Déjà, ils sont plusieurs signataires de la pétition à faire remarquer qu'il faut saluer le travail de ce «héros». «Un médecin exceptionnel toujours présent.» «Un héros qui a donné sa vie à son pays en bravant le danger, le Covid-19».