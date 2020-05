Seychelles: Lepays se hisse à la 63e place du classement de la liberté de la presse

Les Seychelles ont de nouveau amélioré leur classement dans le World Press Freedom Index, en gagnant six places et en se plaçant au 63e rang sur 180 pays. Ce classement place cette nation insulaire au 11e rang en Afrique.

Cette amélioration du classement est le deuxième grand saut consécutif des Seychelles. En 2018, la nation insulaire était classée 85e au niveau mondial, avant de passer à la 69e place l'année dernière. Le classement, publié pour coïncider avec la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai, est établi par Reporters sans frontières.

Le rapport indique que "le pluralisme et le financement des médias sont limités par la taille et la population de ce petit archipel. Les réflexes d'autocensure hérités de décennies de régime communiste à parti unique et de contrôle étroit des médias se dissipent progressivement pour laisser place à un éventail d'opinions plus large et à une plus grande liberté éditoriale".

Bien que les Seychelles - 115 îles de l'Océan Indien occidental - aient amélioré leur classement, elles sont toujours classées comme "problématiques" dans le contexte de la liberté de la presse.

Bien que les Seychelles disposent de lois strictes en matière de diffamation, elles n'ont pas été utilisées depuis des années et il y a peu de rapports sur les abus commis contre les journalistes".Le rapport fait toujours référence au classement de la nation insulaire : "La loi sur l'accès à l'information que l'Assemblée nationale a adoptée, en 2018 ne devrait pas faciliter la couverture des questions les plus sensibles en raison de ses nombreuses exemptions qui libèrent les fonctionnaires de toute obligation de fournir des informations lorsque la sécurité nationale ou le modèle économique du pays est en jeu.

Le rapport ajoute que "le gouvernement garde néanmoins le contrôle de la seule chaîne de télévision du pays et de ses deux stations de radio. Les médias privés prennent souvent des positions politiques, ce qui rend leurs reportages très partiaux. Comme le gouvernement cherche avant tout à protéger l'image du pays en tant que paradis touristique, toute critique des sujets liés à cette image est difficile".

Rassin Vannier, président de l'association regroupant les professionnels des médias aux Seychelles - AMPS, a déclaré que le classement montre que les Seychelles ont fait des progrès en matière de liberté d'expression.

"Cette progression est visible dans les articles qui sont publiés et qui prennent en compte le point de vue des différents secteurs de la société et des acteurs de la vie publique", a déclaré M. Vannier, qui est également le rédacteur en chef de l'agence de presse des Seychelles.

Selon Vannier, "il faut tenir compte des ressources limitées des Seychelles, qui ne peuvent être comparées à celles d'autres grands pays disposant de plus de ressources".

Les dix pays les mieux classés dans l'indice sont la Norvège, la Finlande, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, la Jamaïque, le Costa Rica, la Suisse, la Nouvelle-Zélande et le Portugal.

Le pays africain le mieux classé dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières est la Namibie, qui occupe la 23e place dans le monde.