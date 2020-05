Soudan: Manis - " Stand pour le Soudan " vise tous les Soudanais

Khartoum — Le Comité Exécutif de l'Initiative Nationale pour la Reconstruction, "Stand for Sudan", présidé par le Ministre des Affaires du Cabinet, Ambassadeur Omer Manis, a tenu sa première réunion Dimanche.

L'ambassadeur Manis a déclaré que l'initiative de construction et de reconstruction est le résultat des efforts officiels continus et des initiatives populaires du peuple Soudanais, affirmant qu'elle visait tous les Soudanais à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

La réunion a discuté les taches du comité et de ses juridictions représentées dans la planification, le marketing local et international, la fourniture des informations aux citoyens, les contributeurs et partenaires.