Algérie: L'ARPCE met en demeure les opérateurs de la téléphonie mobile de se conformer aux exigences de couverture et de qualité de la 4 G

Alger — L'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE) a mis en demeure les trois opérateurs de la téléphonie mobile (Djezzy, Ooredoo et Mobilis) pour qu'ils se conforment aux exigences de couverture et de qualité de service des réseaux 4G dans certaines wilayas du pays, indique dimanche un communiqué de l'APRCE.

"Dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont dévolues par la loi n 18-04 du 10 mai 2018, fixant les règles générales relatives à la Poste et aux Communications électroniques, et conformément aux prescriptions des cahiers des charges 4G des opérateurs de la téléphonie mobile, l'Autorité de régulation a mis en demeure les opérateurs de la téléphonie mobile OTA (Djezzy), WTA (Ooredoo) et ATM (Mobilis) afin de se conformer aux exigences de couverture et de qualité de service des réseaux 4G", précise le même source.

"Comme déjà annoncé dans son communiqué du 2 mars 2020, l'ARPCE a en effet effectué, du 16 février au 12 mars 2020, une opération de contrôle et d'évaluation de la couverture et de la qualité de service des réseaux 4G des opérateurs OTA (Djezzy), WTA (Ooredoo) et ATM (Mobilis) dans cinq (05) wilayas (Blida, Djelfa, Tlemcen, Adrar et Constantine), au titre de la 3ème année, soit le 3 septembre 2019", ajoute le communiqué de l'Autorité, soulignant que les résultats de ce contrôle ont fait ressortir que "les trois opérateurs n'ont pas satisfait certaines exigences de couverture et de qualité de service des réseaux 4G dans ces wilayas".

La même source précise que les résultats de cette opération sont publiés sur le site web de l'Autorité de régulation (www.arpce.dz).