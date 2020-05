Algérie: Produits alimentaires - Recul de 3,5% de la facture d'importation durant les deux premiers mois de 2020

Alger — La facture d'importation des produits alimentaires en Algérie a atteint 1,293 milliard de dollars (usd) durant les deux premiers mois de 2020 contre 1,340 milliard usd à la même période de l'année écoulé, enregistrant une baisse de 46,87 millions de dollars,soit(-3,50%), a appris l'APS auprès de la Direction générale des Douanes algériennes (DGD).

Cette baisse s'explique, essentiellement, par une diminution des importations des céréales, des légumes, les résidus et déchets des industries alimentaires et des importations des cafés, thé et épices.Les importations des biens alimentaires occupent la seconde position, après les biens d'équipements industriels, de la structure des importations de l'Algérie, avec un taux de 21,10%.

Cette tendance a été enregistrée aussi par les achats à l'étranger de l'Algérie des résidus et déchets des industries alimentaires, dont les tourteaux et autres résidus solides, qui ont atteint 60,29 millions usd contre 108,69 millions usd , soit une baisse de 44,53%.Les importations du groupe café, thé et épices ont aussi baissé de près de 6,7% pour totaliser 59,41 millions usd contre 63,67 millions usd.

En revanche, les importations d'autres groupes de produits ont connu des hausses les deux premiers mois 2020 et par rapport à la même période de l'année dernière.Ainsi, les importations des produits laitiers ont augmenté à 260,36 millions usd, contre 249,17 md usd (+4,49%).

La facture des achats à l'étranger du sucre et des sucreries a atteint 138,16 millions usd, contre 106,35 millions usd (+29,90%), même tendance a été relevée pour les fruits comestibles (fruits frais ou secs) qui ont augmenté de 62,88%, totalisant 62,17 millions usd contre 38,17 millions usd durant la même période de comparaison.

Les importations d'huile de soja et ses fractions (classés dans le groupe des produits bruts) ont totalisé 99,54 millions usd (-3,11%).

Par ailleurs, les importations des médicaments pour la vente en détail (classés dans le groupe des biens de consommation non alimentaires), ont enregistré une hausse de 42,16%, en s'établissant à 156,80 millions usd, contre 110,30 millions usd.

En 2019, la facture d'importation des produits alimentaires avait reculé de 501 millions usd, soit près de -6%, pour atteindre 8,07 milliards usd, contre 8,57 mds usd l'année d'avant.Il est à relever que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait recommandé au Gouvernement, l'interdiction d'importer les produits fabriqués localement, tout en continuant à garantir le fonctionnement des entreprises et les besoins essentiels des consommateurs.

Il avait notamment souligné l'impératif de réduire la facture d'importation des médicaments, en encourageant la production locale et en soumettant les produits pharmaceutiques importés à la certification pour la protection de la santé des citoyens.