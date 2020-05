Algérie: CACI - Une initiative pour accompagner les entreprises économiques pendant la crise du COVID-19

Alger — La Chambre algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI) a lancé une initiative pour accompagner les entreprises économiques en vue d'assurer leur durabilité et préserver la productivité, les recettes et les salaires des employés face à la propagation du coronavirus, a indiqué la CACI dimanche dans un communiqué.

"Pendant cette situation que vit l'Algérie à l'instar des autres pays du monde du fait de la pandémie Covid-19, la CACI, en qualité d'établissement à responsabilité sociétale et eu égard à son rôle dans le soutien des entreprises algériennes, a prévu de lancer une initiative à même d'informer et d'accompagner les entreprises notamment en matière de modes d'administration et de gestion à adopter", lit-on dans le communiqué.

Une approche de gestion à entreprendre "afin de parvenir à l'élaboration d'une feuille de route nécessaire pour la durabilité des entreprises économiques, à travers la préservation de l'outil de production et des recettes, et par extension le salaire des employés", ajoute la même source.

A ce propos, la CACI invite les responsables des sociétés et entreprises algériennes à prendre connaissance, via le site officiel de la Chambre, des articles et de visualiser les vidéos proposées par des experts algériens sur nombre de sujets importants pour tout établissement. Le but étant d'aider les entreprises à faire face aux risques de la crise sanitaire actuelle doublée de crise économique", a conclu le communiqué.