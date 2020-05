Angola: Le ministre réitère le renforcement des médias angolais

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Manuel Homem, a réitéré ce dimanche l'engagement au renforcement des organes de presse, dont la mission favorise l'exercice de la citoyenneté et renforce la vitalité de la démocratie dans le pays.

Dans un message à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui est célébrée le même jour, le gouvernant a déclaré que l'Exécutif angolais était fermement déterminé à promouvoir un environnement politique favorable qui favorise une augmentation de la liberté d'expression et d'information, ainsi que comme la faisabilité de la mission de communiquer dans la société angolaise, dans le cadre de principes universels fondés sur des valeurs et des actions qui honorent la classe.

«L'État reconnaît le rôle essentiel que les médias assument dans la défense et la préservation de l'état de droit démocratique, des efforts conjoints visant au développement du pays, à l'heure où la nation est appelée à entreprendre des actions pour diversifier l'économie, la transparence, lutter contre la corruption et améliorer la qualité de vie des citoyens », lit-on dans ce message.

Il affirme que la liberté de la presse est un signe de santé démocratique et de transparence pour la société, ce qui contribue beaucoup à l'exercice responsable et engagé de l'activité journalistique, associé à la pluralité d'opinions, à l'élévation de l'état démocratique et de la loi et à l'ouverture à la citoyenneté participative.

Dans le contexte actuel marqué par l'impact du covid-19, selon le ministre, les journalistes et autres communicateurs devraient être amenés à s'engager pour la vérité, évitant ainsi une deuxième pandémie de désinformation.

Il a exhorté les professionnels des médias à travailler dans un journalisme patriotique de plus en plus compétent, rigoureux, responsable, impartial et respectueux de l'éthique et de la déontologie de la profession et de la loi.

Manuel Homem profite de l'occasion pour féliciter les médias publics et privés et le dévouement spécial des journalistes et du personnel du secteur pour le travail qu'ils font pour prévenir et combattre le covid-19.