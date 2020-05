Angola: COVID-19 - Le taux de récupération supérieur à la moyenne

Luanda — Le taux de guérison des patients atteints du nouveau coronavirus (covid-19) en Angola est d'environ 31,4%, dépassant le taux établi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a estimé le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda.

S'adressant dimanche à l'Angop, en marge de l'habituelle mise à jour des données épidémiologiques, le responsable a expliqué que cette organisation internationale l'estime à 26% pour chaque pays, à en juger par le nombre de cas positifs confirmés jusqu'à présent (35).

Sur ce total, l'Angola a récupéré 11 cas, 22 actifs et deux morts, indicateurs qui, selon Franco Mufinda, «montrent que le pays est sur la bonne voie, ce qui constitue un gain pour le pays et un indicateur important pour le rétablissement du plus grand nombre de patients».

Selon le secrétaire d'État à la Santé publique, le taux brut de mortalité / décès dans le pays est d'environ 5,7%, par rapport aux dernières 24 heures,

À cet égard, il a comparé à certains pays voisins de la région sud du continent, en particulier le Congo Brazzaville (229 cas confirmés, dont dix décès), avec un taux de récupération de 10,9% et un taux de mortalité de 3,9%.

Observant la réalité de la Communauté des pays d'Afrique australe (SADC), il a indiqué que la RDCongo avait enregistré 604 cas et 32 ??décès (11,1% récupérés et 4,8% de mortalité). La Namibie recense 16 cas (sans décès) et un taux de récupération de 50%, contre zéro mortalité.

La Zambie (109 cas, trois décès) a récupéré 62,9% et 2,4% de mortalité, tandis que l'Afrique du Sud reste le pays le plus touché, avec 6.333 cas et 123 décès, représentant 37,5% de récupération et 1,9% de mortalité.

Globalement, au cours des dernières 24 heures, le taux de récupération mondial était d'environ 31,1%, tandis que le taux de mortalité se situait autour de 7,12%.