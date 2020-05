Sénégal: Accord sur le mode d'emploi des 200 milliards de soutien financier aux entreprises

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, Amadou Bocar Sy, ont signé, le 29 avril dernier, l'accord-cadre relatif à la mise en place d'un mécanisme de financement de 200 milliards de FCfa pour soutenir les entreprises affectées par la pandémie de Covid-19.

Dans le Programme de résilience économique et sociale (Pres), le Chef de l'État, Macky Sall, avait annoncé, le 3 avril, la création d'un mécanisme de financement d'un montant de 200 milliards de FCfa en soutien au secteur privé, sous forme de crédits de trésorerie ou d'investissement, en partenariat avec les établissements de crédit.

Pour matérialiser cette mesure, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, Amadou Bocar Sy, ont signé, le 29 avril dernier, l'accord-cadre définissant les modalités d'octroi des financements.

Dans l'accord que nous avons parcouru, les deux parties fixent les conditions dans lesquelles elles sont disposées à créer un partenariat relatif à la mise en place d'une ligne de financement d'un montant de 200 milliards de FCfa.

L'article premier dudit accord précise que les entreprises bénéficiaires sont celles intervenant dans des secteurs affectés qui avaient de l'activité, des flux, une situation saine ou un potentiel de développement avant la pandémie de coronavirus et rencontrant des difficultés.

Pour la mise en œuvre du mécanisme de financement, deux guichets de 100 milliards de FCfa chacun sont prévus : un pour les Pme et un autre pour les Grandes entreprises.

S'agissant des Pme, l'État et ses partenaires mettront à la disposition des banques, sous forme de dépôts numéraires et non rémunérés, une enveloppe de 50 milliards de FCfa. Ces dépôts qui seront nantis au profit des banques participant au mécanisme de financement serviront également de garantie.

Deux guichets de 100 milliards créés

L'accord-cadre note qu'en cas de décision favorable sur les demandes qui leur seront soumises, les banques s'engagent à injecter deux fois le montant déposé sous forme de crédit en faveur des Pme visées à l'abri des montants déposés en garantie.

À cet effet, la part de garantie de l'État pour cette tranche dédiée aux Pme sera fixée à 50 % des impayés. Pour ce qui est du guichet dédié aux grandes entreprises, une enveloppe de 20 milliards, sous forme de dépôts non rémunérés, sera placée par l'État auprès des banques pour servir de garantie.

Même approche avec les Pme. En cas de décision favorable sur les demandes qui leur seront soumises, les banques s'engagent à octroyer 100 milliards de FCfa de crédit en faveur des grandes entreprises visées à l'abri des montants déposés.

La quotité (part) de garantie de l'État sera de 20 % des impayés pour cette catégorie d'entreprises.

Les Très petites entreprises (Tpe) ne sont pas en reste, car celle qui a un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions et domiciliée dans une banque ou un système financier décentralisé de la place sera couverte par un mécanisme géré par le Fongip.

Rôle de l'État et de l'Apbefs

Concernant le rôle des deux parties dans cet accord, l'État s'engagera à faciliter les conditions de formalisation des garanties, à prendre des mesures fiscales incitatives, à solliciter le support de la Bceao pour examiner la possibilité de soutenir ce dispositif de financement. Quant à l'Apbefs, elle veillera à suivre et à encourager les actions des banques pour l'accompagnement des entreprises cibles.

Elle devra aussi octroyer les crédits visés dans le cadre du présent accord dans les conditions prévues par les deux parties et mettre en place, dans les meilleurs délais, les crédits pour soutenir les entreprises affectées par la pandémie.

Les crédits seront accordés avec les conditions suivantes : taux de sortie pour les entreprises bénéficiaires de cette ligne de financement à 3,5 % hors taxe par an ; une maturité comprise entre trois et six ans ; un différé de paiement d'un an.

L'autre condition est que pour la première phase d'accompagnement dans le cadre de la résilience, les prêts seront plafonnés à un montant représentant la masse salariale brute trimestrielle par entreprise.