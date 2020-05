Madagascar: Des enseignants des écoles privées en difficulté

Des enseignants des écoles privées ne mangent plus à leur faim.

Les dispositifs de confinement, suite à l'épidémie de coronavirus, ont chamboulé leur vie. « Nous n'avons perçu qu'une petite partie de notre salaire, suite à la suspension des cours. Ce n'est pas évident, on ne mange plus à notre faim. Nous ne savons pas encore quand est-ce que la vie reprendra son cours normal, alors, on se serre la ceinture », témoigne Haingo, enseignante dans une école privée à Ambohimangakely.

Avec son bébé, elle a couru vers le Collège d'enseignement général (CEG) de cette commune, samedi, pour recevoir les dons offerts par le maire, Thierry Radafindranaro. « Nous avons ressenti la difficulté des enseignants, qui se donnent corps et âme pour aider nos jeunes dans leurs études. Nous voulons leur montrer que nous les soutenons à travers cette donation. Nous remercions, également, le président de la République et son épouse qui ont déjà beaucoup fait pour les enseignants et la population », lance Thierry Radafindranaro.

Haingo est rentrée chez elle, le sourire aux lèvres, avec un sac rempli de produits de première nécessité, à savoir, du riz, du sel, et des pâtes alimentaires, ainsi qu'un masque pour se protéger contre le virus. Mille trois cents enseignants des écoles publiques et privées à Ambohimangakely, le personnel du Centre de santé de base (CSB) et du Centre hospitalier de référence du district (CHRD), ainsi que la Gendarmerie nationale ont bénéficié de cette donation.