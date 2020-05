Madagascar: Taekwondo / Championnat en ligne - Nicolas Ragonz en lice

L'expatrié de Nantes, champion de France Master en titre est engagé au premier sommet européen de poomsae en ligne. La compétition débute ce lundi.

Championnats virtuels. Les organisateurs d'événements sportifs ne manquent pas d'idées en cette période de confinement lié à la pandémie de coronavirus.

Le Nantais, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, alias Ragonz, 6e dan en taekwondo, est toujours très actif sur la scène internationale. Il dispute cette semaine le premier championnat d'Europe de poomsae open en ligne.

Le champion de France Master en titre est engagé dans la catégorie Master 2, c'est-à-dire les moins de 60 ans. Le 1st Online Daedo Open European championships s'étalera du 4 au 10 mai.

Trente quatre concurrents sont engagés dans sa catégorie. Mille deux cents taekwondoïstes du monde entier répartis en dix catégories différentes, des cadets aux vétérans, participent à cette toute première joute européenne de poomsae.

Selon la formule de compétition, «il faut filmer les trois tours, deux poomsae par étape, donc six poomsae supérieurs en tout, puis les envoyer sur YouTube », explique Ragonz.

Trois étapes

Chaque participant dans la catégorie de Ragonz doit filmer et envoyer d'abord deux poomsae dont le keumgang et le sipjin au premier tour, puis le taebaek et le jitae pour les demi-finales, et en dernier lieu le koryo et le chongwon pour la finale.

Les dix sept meilleurs de la phase éliminatoire se qualifieront aux demi-finales et le top8 disputera la finale. La date limite d'envoi des vidéos a été fixée le 28 avril et les résultats seront publiés le 10 mai. « Ce n'est pas évident de faire le tournage à l'extérieur là où il y a un espace suffisant pour faire les mouvements car la cour est caillouteuse alors qu'on ne peut pas mettre des chaussures. De plus sortir en cette période de confinement n'est pas autorisé, ainsi je crains à tout moment que la police me surprenne et me fera payer une amende », relate-t-il l'ambiance du tournage.