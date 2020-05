Madagascar: Antsiranana - Descente inopinée dans certaines écoles

En fin de semaine, une équipe du Centre de commandement opérationnel régional Covid-19 de Diana a visité, à l'improviste deux établissements scolaires de la capitale du Nord, dans le but de contrôler la mise en place des dispositifs sanitaires recommandés à la réouverture de certaines classes.

Il s'agit de l'Institution Saint-Joseph de Tanambao, situé à l'entrée de la ville, et l'École privée Abraham qui se trouve à 4 km de la ville, dans un fokontany populaire du quartier Scama. La première appartient à la congrégation des Frères Maristes et applique les mesures préconisées par le ministère de la Santé publique et celles de l'Éducation nationale. La délégation a ainsi constaté le respect de la mise en place des dispositifs de lavage de main à l'entrée, à l'intérieur des salles de classe, la distanciation sociale d'un mètre est systématiquement respectée. Et partout, le port de masques est obligatoire en toutes circonstances.

«À l'entrée, l'établissement exige le port de masque pour tout le monde, élèves, enseignants et personnel, sinon ils sont refoulés. Ils devront aussi se laver les mains à leur arrivée. Pour ce qui est de l'aménagement des classes, les tables et bureaux doivent être séparés d'au moins un mètre, et tout est organisé pour que les élèves ne se croisent en se déplaçant », indique Frère Haritiana Raveloarijaona, directeur de l'Institution.

D'une pierre deux coups

Quant au deuxième établissement géré par un particulier, la visite n'a pas été satisfaisante pour l'équipe du CCOR Diana. De fait, elle y a trouvé des énormités. L'absence des jerricans avec robinets pour le lavage des mains devant les salles de classes a sauté aux yeux. L'établissement ayant bénéficié de dons du ministère de tutelle, la négligence se situe au niveau de la gestion. Il a du mal à gérer la capacité d'accueil des élèves d'une même classe en trois salles différentes à cause de l'étroitesse des pièces disponibles.

Bref, l'établissement est loin de préserver les mesures sanitaires exigées dans la contagion. Cette descente a également permis de démasquer les conditions d'ouverture dans cet établissement.

Même les infrastructures ne correspondent pas aux normes prescrites. Face à la situation, le CCOR lui a recommandé de faire de son mieux afin d'endiguer l'étendue des contaminations.

« L'objectif de cette sortie inopinée est de vérifier si les établissements scolaires ouverts sont en conformité avec les mesures préventives sanitaires imposées dans la lutte contre la propagation du coronavirus et afin d'inciter les responsables des écoles privées ou publiques à assurer un encadrement pédagogique de qualité aux apprenants», explique le capitaine de vaisseau Gislain Ramorasata, chef du centre opérationnel Covid-19 Diana.