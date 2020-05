Madagascar: Tennis / International - Retour sur les terrains dans une semaine

Une recommandation internationale. Pour la fédération internationale de tennis, la reprise pour pouvoir rejouer est proche. Cette instance internationale a fait une annonce le 30 avril que la pratique du tennis peut reprendre à partir du 11 mai.

Ainsi, les fans du tennis dans le monde entier pourront retoucher la balle en extérieur et selon des règles bien précises. Une annonce officielle qui s'accompagne d'un guide des règles à respecter pour la reprise du jeu.

La première explique les joueurs doivent respecter au moins deux mètres de distance entre eux et éviter tout contact physique. La seconde et la troisième rappellent qu'il faut contourner le filet a l'opposé l'un de l'autre lors des changements de coté et d'utiliser des balles différentes (en les marquant clairement pour jouer).

La quatrième règle rappelle qu'il ne faut pas partager son équipement (raquettes, bouteilles d'eau, serviettes, etc... ). La cinquième et la sixième règle mentionnent qu'il est autorisé uniquement de jouer en simple (le double encore interdit) et qu'il faut jouer à huis clos.

La permission de jouer au tennis est valable pour les entraînements individuels ainsi que pour les tournois de simple. Mais en parlant de tournois, la fédération internationale de tennis a maintenu la date du 13 juillet pour la reprise des compétitions internationales placées sous son égide... .si la situation de la pandémie de coronavirus le permet.

On sait par exemple que le tournoi de Roland Garros 2020 se jouera au mois de septembre.

À Madagascar, les clubs de tennis de la capitale sont de nouveau ouverts depuis une semaine, à l'exemple de l'Amicale Culturelle Sportive d'Ambohidahy et n'a pas attendu la date du 11 mai. Bien sur, ici on ne parle pas encore d'organisation de compétitions ou de tournoi au niveau régional et national car la note ministérielle l'interdisant est toujours en vigueur.

Les entraînements de certains joueurs des équipes nationales dans la catégorie junior ont repris de façon très individuelle depuis plus de dix jours. Ces entraînements se poursuivent au quotidien en respectant les règles de distanciation sociale mais sans le port du masque sur le terrain.

Si la reprise des compétitions internationales est effective à partir du 13 juillet, la tenue du championnat d'Afrique U14 qui devait se jouer à Madagascar en mars sera d'actualité. Mais là encore, il appartiendra à l'État malgache de décider de permettre cette reprise des compétitions ou non.