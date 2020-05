Cote d'Ivoire: COVID-19 - La plateforme des cadres d'Adjamé offre 17 millions FCfa de kits sanitaires et alimentaires

Soumahoro Farikou, maire de la commune d'Adjamé, a présidé le 30 avril au siège de la municipalité, la cérémonie de remise de 17 millions de F Cfa de kits sanitaires et alimentaires offerts par la plateforme des cadres d'Adjamé dans le cadre de l'élan de solidarité suscité par le Président de la République.

L'objectif étant de contribuer à la lutte contre la propagation et les effets néfastes de la pandémie à coronavirus. Ce sont 710 sacs de riz de 25 kg, 700 sachets de pâte alimentaire de 5 kg, 147 cartons de sucre de 25 kg, 118 cartons d'huile de 3 litres, 7 packs d'huile de 1,5 litre, 2000 masques et 30 cartons de gel hydro-alcoolique que Soumahoro Farikou a souhaité voir distribuer équitablement aux personnes vulnérables de sa circonscription administrative.

Le maire a salué le geste et félicité les donateurs d'avoir entendu l'appel du Chef de l'État et du Premier ministre. « Au-delà de la réaction à l'appel des plus hautes autorités du pays, nous vous remercions d'être sensibles à la détresse des plus faibles qui partagent cette zone géographique qui fait de nous tous une famille », a-t-il déclaré.

Le premier magistrat de la commune éponyme a profité de l'occasion pour rappeler la promptitude et la réactivité du gouvernement face à la pandémie dès la confirmation du premier cas de contamination.

Réceptionnant les dons, Sira Doumbia, directrice de l'hôpital général d'Adjamé, a félicité la plateforme des cadres d'Adjamé et invité les autres acteurs de la vie associative et économique de la commune à poursuivre et renforcer leurs actions en faveur des plus défavorisés.