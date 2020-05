Madagascar: Makwa Joma - « La danse et le slam font bon ménage »

"Makoahely" ou "Makoa Joma" envisage de créer son propre centre culturel.

Toamasina est une ville de l'art urbain, mais l'art traditionnel commence à renaître dans cette partie orientale de Madagascar d'où l'apparition des collectifs qui se produisent à partir de la danse et de la musique traditionnelle. Cependant, certains mélangent le style traditionnel et l'art moderne. Ce mélange fascine Makwa Joma une jeune poétesse-danseuse.

Dynamique avec une forte personnalité depuis son enfance, cette artiste à double facette s'intéresse tout d'abord à la danse. « J'ai commencé la danse contemporaine presque tout au long de ma carrière au sein de la compagnie Tahala, dans la pièce Tsingy, en collaboration avec une danseuse tamatavienne Nanie Oliva, et Kitchen Mada, projet de la compagnie Mandafounis de la Suisse avec l'Alliance Française de Tananarive.

Ensuite pour pouvoir m'améliorer dans le monde de la danse, j'ai débuté au sein de l'Alliance Française de Tamatave le « breakdance » dans Dihycrew » raconte-t-elle. Au fil du temps, la jeune femme trouve qu'il faut une autre discipline pour mener à bien sa mission. Les expressions corporelles ne suffisent plus pour transmettre des messages. Attirée par la poésie depuis son jeune âge, Makwa Joma décide de prendre le micro et récite ses plus belles écritures.

Dès lors, la jeune tamatavienne ne se contente plus de se déhancher, désormais, elle griffonne. Sa plume est pointue, ses propos touchent le cœur, ses messages sont poignants. Makwa Joma s'impose ! Dorénavant, les expressions corporelles sont accompagnées par les paroles. « Je suis convaincue que le slam et la danse font bon ménage pour m'exprimer », a-t-elle avancé. Elle est adepte de "tôkatôka", "jijy", et de "sôva", on trouve de temps en temps dans ses écrits des adages betsimisaraka. Certes, le slam et les chants du terroir n'ont pas la même structure, mais l'artiste a su combiner ces deux disciplines pour avoir une littérature atypique ! Entre les poèmes de rue et le poème rythmé, Joma a fait naître un autre style, un art libre sans frontière.

Pour cette poétesse-danseuse, être un artiste exige une grande responsabilité, car à travers ses pas et ses paroles elle transmet un message qui touche surtout la vie des citoyens malgaches. Femme réaliste et responsable, elle l'est !

L'art et la culture sont des vecteurs indispensables au développement et contribuent à l'éducation et à la connaissance. Participer activement à sa visibilité et à son accessibilité à Madagascar c'est l'objectif de Makwa Joma.